Маленькая кухня станет вдвое просторнее: 4 простых трюка от дизайнеров

Правильное освещение, цвета и расположение мебели преобразят даже компактную кухню

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Многие украинцы живут в квартирах, в которых кухня не отличается большими размерами. Однако даже небольшое помещение можно сделать светлее, удобнее и визуально просторнее без дорогостоящего ремонта.

Дизайнеры назвали несколько простых приемов, которые помогут добиться такого эффекта, пишет портал Mia.

Прежде всего следует обратить внимание на цветовую гамму. Светлые оттенки стен, фасадов мебели и потолка хорошо отражают свет, поэтому кухня кажется больше.

Белый, молочный, кремовый или светло-серый цвет создают ощущение легкости и не перегружают пространство.

Не перегружайте маленькое пространство цветами

Не менее важное значение имеет освещение. Если есть возможность, не следует закрывать окна тяжелыми шторами.

Дневной свет зрительно расширяет помещение, а вечером лучше использовать несколько источников освещения вместо одной центральной люстры. Хорошо работает подсветка рабочей поверхности и верхних шкафов.

Специалисты также советуют не загромождать столешницу. Чем меньше мелкой техники, баночек и кухонных принадлежностей остается на виду, тем опрятнее и просторнее кажется кухня.

Часть вещей лучше спрятать в шкафы или использовать настенные системы хранения.

Минимализм – лучшее решение для компактной кухни

Еще один прием – использовать мебель с гладкими фасадами без лишнего декора. Минималистичный дизайн создает чувство порядка, а глянцевые поверхности дополнительно отражают свет.

Стеклянные дверцы или вставки также помогают сделать интерьер зрительно легче.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", эпоха массивных холодильников уходит в прошлое: дизайнеры придумали, чем их заменить на кухне.