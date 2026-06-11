Граніт більше не в моді: у дизайн сучасних кухонь повертається практичний та економічний тренд

Сучасна кухня стає простором, де практичність та легкість побуту цінуються понад усе

У дизайні інтер'єрів відбуваються значні зміни: граніт, який тривалий час вважався еталоном елегантності та довговічності для кухонних стільниць втрачає свої позиції. Сучасні власники житла все частіше віддають перевагу функціональності та простоті у догляді.

Новим трендом упевнено стає нержавіюча сталь. Про це пише losandes.

Чому нержавіюча сталь витісняє граніт

Попри свою естетичну привабливість, натуральний граніт є пористою кам'яною породою. Він вимагає регулярного нанесення спеціальних захисних герметиків та делікатного чищення, адже легко вбирає рідини, залишаючи плями від кави, вина, олій або соусів.

Нержавіюча сталь пропонує абсолютно інший підхід і має низку вагомих переваг:

Максимальна гігієнічність: її гладка поверхня не має пор, тому не вбирає жир, бруд чи вологу, що повністю виключає розмноження бактерій.

її гладка поверхня не має пор, тому не вбирає жир, бруд чи вологу, що повністю виключає розмноження бактерій. Стійкість до температур і води: вона не боїться гарячого посуду, щойно знятого з плити, та постійного контакту з водою.

Легкість монтажу та кастомізація: на відміну від важких гранітних плит, сталеві стільниці виготовляються з листів, які формуються поверх опорних конструкцій. Це дозволяє створювати безшовні дизайни, інтегрувати раковини та захисні борproperty-бортики без стиків, де зазвичай накопичується бруд.

на відміну від важких гранітних плит, сталеві стільниці виготовляються з листів, які формуються поверх опорних конструкцій. Це дозволяє створювати безшовні дизайни, інтегрувати раковини та захисні борproperty-бортики без стиків, де зазвичай накопичується бруд. Економічність і простий догляд: для щоденного очищення потрібні лише волога ганчірка та звичайний нейтральний мийний засіб. Жодних дорогих спеціальних засобів чи періодичного оновлення захисного шару. До того ж у багатьох випадках таку стільницю можна встановити поверх уже наявних кухонних меблів під час ремонту.

для щоденного очищення потрібні лише волога ганчірка та звичайний нейтральний мийний засіб. Жодних дорогих спеціальних засобів чи періодичного оновлення захисного шару. До того ж у багатьох випадках таку стільницю можна встановити поверх уже наявних кухонних меблів під час ремонту. Сучасний візуальний ефект: сталь ідеально пасує до стилів мінімалізм, хай-тек та індустріального дизайну, візуально розширюючи простір кухні.

Що варто врахувати перед вибором

Попри очевидні плюси, нержавіюча сталь має свої особливості. Її головний недолік — схильність до появи дрібних подряпин, відбитків пальців та слідів від крапель води (особливо на глянцевих поверхнях). З часом матеріал покривається природною патиною від використання.

Щоб мінімізувати ці нюанси, дизайнери та експерти рекомендують:

Обирати матові, сатинові або фактурні (наприклад, "льон") покриття , на яких мікроподряпини майже непомітні.

, на яких мікроподряпини майже непомітні. Не використовувати агресивні металеві шкребки для миття.

Обов'язково користуватися обробними дошками для нарізання продуктів.

Насухо витирати поверхню після прибирання, щоб уникнути появи вапняного нальоту від води.

Раніше "Телеграф" писав, що стає головним трендом у домашніх меблях у 2026 році.