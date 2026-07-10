Не лише Стус: 5 видатних українців, які могли б з'явитися на гривні

Українці знову заговорили про те, хто ще з видатних діячів заслуговує бути зображеним на національній валюті

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Щойно в Україні з’явилася нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса, українці активно заговорили про те, хто ще з видатних співвітчизників міг би з'явитися на національній валюті.

"Телеграф" вирішив звернутися із цим запитанням до штучного інтелекту, аби система неупереджено відібрала п’ятьох видатних українців, які заслуговують почесного місця на банкнотах.

Для початку нагадаємо, що наразі на гривнях зображені:

три державні діячі (Володимир Великий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа);

один науковець (Володимир Вернадський)

чотири представники літератури (Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Григорій Сковорода, а тепер і Василь Стус).

Ось п'ять персон, які, на думку штучного інтелекту, могли б стати гідними претендентами на майбутні українські банкноти.

Микола Амосов — символ української медицини

Якщо на гривнях уже є один видатний учений, логічним продовженням міг би стати лікар світового рівня. Микола Амосов був легендарним кардіохірургом, засновником української школи серцевої хірургії та автором десятків наукових праць. Його ім'я знають далеко за межами України, а внесок у медицину врятував сотні тисяч життів.

Микола Амосов

Сергій Корольов — людина, яка відкрила людству шлях у космос

Хоча постать Сергія Корольова часто асоціюють із радянською космічною програмою, він народився в Житомирі, навчався в Києві й завжди підкреслював своє українське походження. Саме він став головним конструктором першого штучного супутника Землі та першого польоту людини в космос. Його портрет міг би символізувати українську інженерну думку та науковий потенціал.

Сергій Корольов

В'ячеслав Чорновіл — один із творців незалежної України

Після появи на новій банкноті Василя Стуса цілком логічним виглядав би й В'ячеслав Чорновіл. Дисидент, політв'язень, журналіст і політик, він став одним із символів боротьби за незалежність України наприкінці XX століття. Його внесок у становлення сучасної держави важко переоцінити.

В'ячеслав Чорновіл

Ігор Сікорський — геніальний авіаконструктор

Світ знає Ігоря Сікорського як творця сучасного гелікоптера. Народжений у Києві конструктор заклав основи світового вертольотобудування, а його винаходи досі залишаються фундаментом авіаційної галузі. Поява такої особистості на гривні підкреслила б внесок українців у світову науку й техніку.

Ігор Сікорський

Ліна Костенко — жива легенда української культури

Попри те, що на банкнотах уже представлено чимало письменників, Ліна Костенко займає особливе місце в українській культурі. Вона є однією з найвпливовіших сучасних поетес, представницею покоління шістдесятників та моральним авторитетом для кількох поколінь українців. Її поява на банкноті стала б символом незламності українського слова.

Ліна Костенко

Втім, список потенційних кандидатів значно ширший. Українці неодноразово пропонували увічнити на гривнях також Соломію Крушельницьку, Івана Пулюя, Євгена Коновальця, Степана Бандеру, Андрея Шептицького, Олену Телігу чи навіть сучасних захисників України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", нові 100 грн зʼявляться в Україні: чи треба міняти старі купюри.