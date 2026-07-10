Не только Стус: 5 выдающихся украинцев, которые могли бы появиться на гривне

Украинцы снова заговорили о том, кто еще из видных деятелей заслуживает быть изображенным на национальной валюте

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Как только в Украине появилась новая банкнота номиналом 2000 гривен с изображением Василия Стуса, украинцы активно заговорили о том, кто еще из выдающихся соотечественников мог бы появиться на национальной валюте.

"Телеграф" решил обратиться с этим вопросом к искусственному интеллекту, чтобы система беспристрастно отобрала пятерых выдающихся украинцев, заслуживающих почетного места на банкнотах.

Для начала напомним, что сейчас на гривнах изображены:

три государственных деятеля (Владимир Великий, Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа);

один ученый (Владимир Вернадский)

четыре представителя литературы (Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Григорий Сковорода, а теперь и Василий Стус).

Вот пять персон, которые, по мнению искусственного интеллекта, могли стать достойными претендентами на будущие украинские банкноты.

Николай Амосов – символ украинской медицины

Если на гривнах уже есть один выдающийся ученый, логическим продолжением мог бы стать врач мирового уровня. Николай Амосов был легендарным кардиохирургом, основателем украинской школы сердечной хирургии и автором десятков научных работ.

Его имя знают далеко за пределами Украины, а его вклад в медицину спас сотни тысяч жизней.

Николай Амосов

Сергей Королев — человек, открывший человечеству путь в космос

Хотя фигура Сергея Королева часто ассоциируется с советской космической программой, он родился в Житомире, учился в Киеве и всегда подчеркивал свое украинское происхождение.

Именно он стал основным конструктором первого искусственного спутника Земли и первого полета человека в космос. Его портрет мог бы символизировать украинское инженерную мысль и научный потенциал.

Сергей Королев

Вячеслав Чорновил — один из создателей независимой Украины

После появления на новой банкноте Василия Стуса вполне логичным решением стало бы размещение на гривне и Вячеслава Чорновила. Диссидент, политзаключенный, журналист и политик он стал одним из символов борьбы за независимость Украины в конце XX века.

Его вклад в становление современного государства трудно переоценить.

Вячеслав Чорновил

Игорь Сикорский – гениальный авиаконструктор

Мир знает Игоря Сикорского как создателя современного вертолета. Родившийся в Киеве конструктор заложил основы мирового вертолетостроения, а его изобретения до сих пор остаются фундаментом авиационной отрасли.

Появление такой личности на гривне подчеркнуло бы вклад украинцев в мировую науку и технику.

Игорь Сикорский

Лина Костенко – живая легенда украинской культуры

Несмотря на то, что на банкнотах уже представлены многие писатели, Лина Костенко занимает особое место в украинской культуре. Она является одной из самых влиятельных современных поэтесс, представительницей поколения шестидесятников и моральным авторитетом для нескольких поколений украинцев.

Ее появление на банкноте стало бы символом несокрушимости украинского слова.

Лина Костенко

Впрочем, список потенциальных кандидатов гораздо шире. Украинцы неоднократно предлагали увековечить на гривнах также Соломию Крушельницкую, Ивана Пулюя, Евгения Коновальца, Степана Бандеру, Андрея Шептицкого, Елену Телигу или даже современных защитников Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", новые 100 грн появятся в Украине: нужно ли менять старые купюры.