Матеріал, який вважали застарілим, знову в моді: краще рішення для підлоги у 2026 році

Це покриття - ідеальний варіант для сімей із дітьми та домашніми тваринами

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Терацо, яке ще донедавна асоціювалося з під'їздами, школами чи старими квартирами, знову опинилося в центрі уваги дизайнерів інтер'єру. Фахівці прогнозують, що саме ця підлога стане одним із найпомітніших трендів 2026 року.

Докладніше про те, які переваги має цей матеріал розповіло видання OkDiario.

Терацо — це матеріал, який складається з цементної або смоляної основи з вкрапленнями мармуру, кварцу, граніту, скла чи інших мінералів. Колись його використовували переважно через практичність, але сьогодні він повернувся в оновленому вигляді — з різноманітними кольорами, фактурами та розмірами декоративних елементів.

Тренд повертається

Дизайнери пояснюють популярність такого покриття тим, що воно легко вписується як у мінімалістичні, так і в класичні чи скандинавські інтер'єри. Завдяки широкій палітрі відтінків можна знайти як стримані світлі варіанти, так і яскраві рішення, які стають головним акцентом приміщення.

Ще одна важлива перевага терацо — висока зносостійкість. Матеріал добре переносить щоденне навантаження, стійкий до подряпин і служить багато років без втрати зовнішнього вигляду. Саме тому його використовують не лише у квартирах, а й у громадських просторах із великим потоком людей.

Не менш вагомим аргументом стала й простота догляду. Поверхня не потребує складного очищення — зазвичай достатньо регулярного вологого прибирання та м'яких мийних засобів. Це робить покриття зручним для сімей із дітьми та домашніми тваринами.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", теплу підлогу у квартирі можна зробити незвичним методом: цікава хитрість.