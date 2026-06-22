Теплу підлогу у квартирі можна зробити незвичним методом: цікава хитрість

Рішення для квартир, де немає місця для стяжки

Тепла підлога здається зручним рішенням для дому, але не завжди її можна встановити через обмеження по висоті або навантаженню. У таких випадках стандартні системи не підходять, тому доводиться шукати тонші варіанти монтажу.

Як зробити теплу підлогу у квартирі, якщо не можна підіймати рівень порогу і навантажувати плиту, розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry для "Телеграфу".

Одним із варіантів є електричний нагрівальний кабель. Для його монтажу достатньо тонкого шару стяжки — приблизно 10–15 мм, що робить систему відносно компактною та зручною для квартир із обмеженнями по висоті. Якщо стяжку взагалі не можна влаштовувати, робляться штроби у вже наявну основу.

Електричний нагрівальний кабель. Фото: prom

Для водяної теплої підлоги ситуація складніша. Тут труби потрібно заглиблювати у штроби глибиною приблизно 50–70 мм, залежно від фінішного покриття — плитки або вінілу. Навіть використання тонших труб, призначених для "теплої стіни", не дозволяє суттєво зменшити цю вимогу.

Водяна тепла підлога. Фото: beok-controls

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