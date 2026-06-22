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Теплу підлогу у квартирі можна зробити незвичним методом: цікава хитрість

Автор
Марина Бондаренко
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Як роблять теплу підлогу в нестандартних умовах
Як роблять теплу підлогу в нестандартних умовах. Фото Колаж "Телеграфу"

Рішення для квартир, де немає місця для стяжки

Тепла підлога здається зручним рішенням для дому, але не завжди її можна встановити через обмеження по висоті або навантаженню. У таких випадках стандартні системи не підходять, тому доводиться шукати тонші варіанти монтажу.

Як зробити теплу підлогу у квартирі, якщо не можна підіймати рівень порогу і навантажувати плиту, розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry для "Телеграфу".

Одним із варіантів є електричний нагрівальний кабель. Для його монтажу достатньо тонкого шару стяжки — приблизно 10–15 мм, що робить систему відносно компактною та зручною для квартир із обмеженнями по висоті. Якщо стяжку взагалі не можна влаштовувати, робляться штроби у вже наявну основу.

Як зробити теплу підлогу у квартирі без підняття рівня підлоги та зайвого навантаження на плиту
Електричний нагрівальний кабель. Фото: prom

Для водяної теплої підлоги ситуація складніша. Тут труби потрібно заглиблювати у штроби глибиною приблизно 50–70 мм, залежно від фінішного покриття — плитки або вінілу. Навіть використання тонших труб, призначених для "теплої стіни", не дозволяє суттєво зменшити цю вимогу.

Як зробити теплу підлогу у квартирі без підняття рівня підлоги та зайвого навантаження на плиту
Водяна тепла підлога. Фото: beok-controls

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи справді гіпсокартон поступово втрачає популярність і який новий матеріал може зробити стіни міцнішими та краще ізолювати шум.

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#Ремонт #Тепло #Підлога