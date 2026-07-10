Материал, который считали устаревшим, снова в моде: лучшее напольное решение в 2026 году

Это покрытие – идеальный вариант для семей с детьми и домашними животными.

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Терацо, еще недавно ассоциировавшееся с подъездами, школами или старыми квартирами, снова оказалось в центре внимания дизайнеров интерьера. Специалисты прогнозируют, что именно этот пол станет одним из самых заметных трендов 2026 года.

Подробнее о том, какие преимущества имеет этот материал рассказало издание OkDiario.

Терацо – это материал, состоящий из цементного или смоляного основания с вкраплениями мрамора, кварца, гранита, стекла или других минералов. Когда-то его использовали преимущественно из-за практичности, но сегодня он вернулся в обновленном виде с разнообразными цветами, фактурами и размерами декоративных элементов.

Тренд возвращается

Дизайнеры объясняют популярность такого покрытия тем, что оно легко вписывается как в минималистические, так и в классические или скандинавские интерьеры. Благодаря широкой оттеночной палитре можно найти как сдержанные светлые варианты, так и яркие решения, которые становятся главным акцентом помещения.

Еще одно важное преимущество терацо – высокая износостойкость. Материал хорошо переносит ежедневную нагрузку, устойчив к царапинам и служит много лет без потери внешнего вида. Поэтому его используют не только в квартирах, но и в общественных пространствах с большим потоком людей.

Не менее значимым аргументом стала и простота ухода. Поверхность не требует сложной очистки — обычно достаточно регулярной влажной уборки и мягких моющих средств. Это делает покрытие удобным для семей с детьми и домашними животными.

Напомним, как ранее рассказывал Телеграф, теплый пол в квартире можно сделать необычным методом: интересная хитрость.