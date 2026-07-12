З цього будиночка під червоним дахом розпочався курорт "Миргород": якою була перша будівля і чому її не зберегли

Будівля водолікарні була окрасою курорту

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Історія курорту в Миргороді починалася не з масштабних санаторіїв і впорядкованих алей, а з невеликої дерев’яної споруди, яка з часом стала символом змін для всього міста. Сьогодні про неї нагадують лише архівні фотографії. Будівля першої водолікарні, з якої фактично розпочалося життя курорту "Миргород", не збереглася до наших днів.

"Телеграф" пропонує дізнатися, як виглядала ця будівля і що з нею сталося.

У 1912 році під час буріння свердловини на глибині сотень метрів було виявлено мінеральне джерело. Лікар Іван Зубковський відіграв ключову роль у тому, щоб довести цінність миргородської води для медицини і домогтися практичного застосування джерела.

Завдяки цьому вже у 1917 році в пристосованому приміщенні міської лазні відкрили перше ванне відділення. Саме цей момент прийнято вважати відправною точкою історії курорту. Але повноцінна будівля водолікарні з’явилася роком пізніше.

Будівля водолікарні в Миргороді

Проєкти майбутнього комплексу розробив у 1916 році цивільний інженер В. І. Зуєв. Їх розглядали в Одеському бальнеологічному товаристві та затвердили в Миргородській думі. Існує також версія, що до декоративного оформлення будівлі міг бути причетний архітектор і художник Опанас Сластьон, але документальних підтверджень цьому небагато.

Будівництво розпочиналося як тимчасове рішення. У 1918 році Полтавське губернське земство звело літній барак, розрахований на 30 стаціонарних пацієнтів і 14 ванн. З часом будівлю перебудовували, розширювали і пристосовували до потреб зростаючого курорту. Уже у 1920 році водолікарня працювала як повноцінна установа зі стаціонаром і амбулаторним прийомом.

Водолікарня

До середини 1920-х років вона набула впізнаваного вигляду. Це була одноповерхова будівля під червоним дахом, виконана, за описами сучасників, в українсько-готичному стилі. Незважаючи на скромні розміри, саме вона стала архітектурною і смисловою точкою відліку для всього курортного комплексу, який поступово розростався навколо.

З часом первісна споруда почала втрачати міцність. Дерев’яна конструкція, задумана як тимчасова, потребувала постійного ремонту. До 1981 року будівлю визнали аварійною. У 1980-х роках навіть готували документацію для її реставрації з подальшим перетворенням на музей, однак цей проєкт так і не реалізували. У підсумку водолікарню було втрачено. Імовірно, її розібрали вже після здобуття Україною незалежності.

Водолікарня на фотолистівці 1965 року

Сьогодні на місці, де стояла перша водолікарня, немає історичної будівлі. Територія курорту "Миргород" змінилася, забудовувалася і переплановувалася, підлаштовуючись під нові потреби.