З цього будиночка під червоним дахом розпочався курорт "Миргород": якою була перша будівля і чому її не зберегли
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Будівля водолікарні була окрасою курорту
Історія курорту в Миргороді починалася не з масштабних санаторіїв і впорядкованих алей, а з невеликої дерев’яної споруди, яка з часом стала символом змін для всього міста. Сьогодні про неї нагадують лише архівні фотографії. Будівля першої водолікарні, з якої фактично розпочалося життя курорту "Миргород", не збереглася до наших днів.
"Телеграф" пропонує дізнатися, як виглядала ця будівля і що з нею сталося.
У 1912 році під час буріння свердловини на глибині сотень метрів було виявлено мінеральне джерело. Лікар Іван Зубковський відіграв ключову роль у тому, щоб довести цінність миргородської води для медицини і домогтися практичного застосування джерела.
Завдяки цьому вже у 1917 році в пристосованому приміщенні міської лазні відкрили перше ванне відділення. Саме цей момент прийнято вважати відправною точкою історії курорту. Але повноцінна будівля водолікарні з’явилася роком пізніше.
Проєкти майбутнього комплексу розробив у 1916 році цивільний інженер В. І. Зуєв. Їх розглядали в Одеському бальнеологічному товаристві та затвердили в Миргородській думі. Існує також версія, що до декоративного оформлення будівлі міг бути причетний архітектор і художник Опанас Сластьон, але документальних підтверджень цьому небагато.
Будівництво розпочиналося як тимчасове рішення. У 1918 році Полтавське губернське земство звело літній барак, розрахований на 30 стаціонарних пацієнтів і 14 ванн. З часом будівлю перебудовували, розширювали і пристосовували до потреб зростаючого курорту. Уже у 1920 році водолікарня працювала як повноцінна установа зі стаціонаром і амбулаторним прийомом.
До середини 1920-х років вона набула впізнаваного вигляду. Це була одноповерхова будівля під червоним дахом, виконана, за описами сучасників, в українсько-готичному стилі. Незважаючи на скромні розміри, саме вона стала архітектурною і смисловою точкою відліку для всього курортного комплексу, який поступово розростався навколо.
З часом первісна споруда почала втрачати міцність. Дерев’яна конструкція, задумана як тимчасова, потребувала постійного ремонту. До 1981 року будівлю визнали аварійною. У 1980-х роках навіть готували документацію для її реставрації з подальшим перетворенням на музей, однак цей проєкт так і не реалізували. У підсумку водолікарню було втрачено. Імовірно, її розібрали вже після здобуття Україною незалежності.
Сьогодні на місці, де стояла перша водолікарня, немає історичної будівлі. Територія курорту "Миргород" змінилася, забудовувалася і переплановувалася, підлаштовуючись під нові потреби.