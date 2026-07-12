С этого домика под красной крышей начался курорт "Миргород": каким было первое здание и почему его не сохранили
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Здание водолечебницы было украшением курорта
История курорта в Миргороде начиналась не с масштабных санаториев и благоустроенных аллей, а с небольшой деревянной постройки, которая со временем стала символом перемен для всего города. Сегодня о ней напоминают только архивные фотографии. Здание первой водолечебницы, с которой фактически началась жизнь курорта "Миргород", не сохранилось до наших дней.
"Телеграф" предлагает узнать, как выглядело это здание и что с ним случилось.
В 1912 году во время бурения скважины на глубине сотни метров был обнаружен минеральный источник. Врач Иван Зубковский сыграл ключевую роль в том, чтобы доказать ценность миргородской воды для медицины и добиться практического применения источника.
Благодаря этому уже в 1917 году в приспособленном помещении городской бани открыли первое ванное отделение. Именно этот момент принято считать отправной точкой истории курорта. Но полноценное здание водолечебницы появилось год спустя.
Проекты будущего комплекса разработал в 1916 году гражданский инженер В. И. Зуев. Их рассматривали в Одесском бальнеологическом обществе и утвердили в Миргородской думе. Существует также версия, что к декоративному оформлению здания мог быть причастен архитектор и художник Опанас Сластион, но документальных подтверждений этому немного.
Строительство начиналось как временное решение. В 1918 году Полтавское губернское земство возвело летний барак, рассчитанный на 30 стационарных пациентов и 14 ванн. Со временем здание перестраивали, расширяли и приспосабливали под нужды растущего курорта. Уже в 1920 году водолечебница работала как полноценное учреждение со стационаром и амбулаторным приемом.
К середине 1920-х годов она приобрела узнаваемый вид. Это было одноэтажное здание под красной крышей, выполненное, по описаниям современников, в украинско-готическом стиле. Несмотря на скромные размеры, именно оно стало архитектурной и смысловой точкой отсчета для всего курортного комплекса, который постепенно разрастался вокруг.
Со временем первоначальная постройка начала терять прочность. Деревянная конструкция, задуманная как временная, требовала постоянного ремонта. К 1981 году здание признали аварийным. В 1980-е годы даже готовили документацию для его реставрации с последующим превращением в музей, однако этот проект так и не реализовали. В итоге водолечебница была утрачена. Предположительно, ее разобрали уже после обретения Украиной независимости.
Сегодня на месте, где стояла первая водолечебница, нет исторического здания. Территория курорта "Миргород" изменилась, застраивалась и перепланировывалась, подстраиваясь под новые потребности.