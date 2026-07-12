С этого домика под красной крышей начался курорт "Миргород": каким было первое здание и почему его не сохранили

Здание водолечебницы было украшением курорта

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История курорта в Миргороде начиналась не с масштабных санаториев и благоустроенных аллей, а с небольшой деревянной постройки, которая со временем стала символом перемен для всего города. Сегодня о ней напоминают только архивные фотографии. Здание первой водолечебницы, с которой фактически началась жизнь курорта "Миргород", не сохранилось до наших дней.

"Телеграф" предлагает узнать, как выглядело это здание и что с ним случилось.

В 1912 году во время бурения скважины на глубине сотни метров был обнаружен минеральный источник. Врач Иван Зубковский сыграл ключевую роль в том, чтобы доказать ценность миргородской воды для медицины и добиться практического применения источника.

Благодаря этому уже в 1917 году в приспособленном помещении городской бани открыли первое ванное отделение. Именно этот момент принято считать отправной точкой истории курорта. Но полноценное здание водолечебницы появилось год спустя.

Здание водолечебницы в Миргороде

Проекты будущего комплекса разработал в 1916 году гражданский инженер В. И. Зуев. Их рассматривали в Одесском бальнеологическом обществе и утвердили в Миргородской думе. Существует также версия, что к декоративному оформлению здания мог быть причастен архитектор и художник Опанас Сластион, но документальных подтверждений этому немного.

Строительство начиналось как временное решение. В 1918 году Полтавское губернское земство возвело летний барак, рассчитанный на 30 стационарных пациентов и 14 ванн. Со временем здание перестраивали, расширяли и приспосабливали под нужды растущего курорта. Уже в 1920 году водолечебница работала как полноценное учреждение со стационаром и амбулаторным приемом.

Водолечебница

К середине 1920-х годов она приобрела узнаваемый вид. Это было одноэтажное здание под красной крышей, выполненное, по описаниям современников, в украинско-готическом стиле. Несмотря на скромные размеры, именно оно стало архитектурной и смысловой точкой отсчета для всего курортного комплекса, который постепенно разрастался вокруг.

Со временем первоначальная постройка начала терять прочность. Деревянная конструкция, задуманная как временная, требовала постоянного ремонта. К 1981 году здание признали аварийным. В 1980-е годы даже готовили документацию для его реставрации с последующим превращением в музей, однако этот проект так и не реализовали. В итоге водолечебница была утрачена. Предположительно, ее разобрали уже после обретения Украиной независимости.

Водолечебница на фотооткрытке 1965 года

Сегодня на месте, где стояла первая водолечебница, нет исторического здания. Территория курорта "Миргород" изменилась, застраивалась и перепланировывалась, подстраиваясь под новые потребности.