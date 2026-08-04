Путін не зупиниться сам: коли може закінчитися війна з Росією

Директор Інституту соціології пояснив, чому не очікує швидкого завершення війни

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Росію не зупинять ані великі втрати на фронті, ані зростання невдоволення в суспільстві. Єдиний спосіб завершити війну — зробити так, щоб Москва втратила ресурси для її ведення.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв'ю Росіяни полюбляють кладовища, — Головаха про закінчення війни, чарівника Федорова і конфлікти з ТЦК. На його переконання, закінчення війни у 2026 році малоймовірне. Попри власний попередній прогноз Головаха наголосив — недооцінив відсутність раціональності в Росії.

"Це дивовижне суспільство, яке сакралізує смерть. Вони полюбляють кладовища. Я не знаю, хто ще так робить. Путін каже матерям загиблих, що це ж добре, що їхні сини загинули за Батьківщину, а могли б просто так загинути. Тобто ціна людського життя визначається тільки тим, яка від неї користь державі. А в Росії держава є уособленням однієї персони. Та в чому я помилявся? Я вважав, що в Росії є певна раціональність. А зараз я бачу, що це параноїдальна ідея знищити Україну", — каже експерт. Він порівняв Росію із родиною, де хвороба батька спричиняє психічні порушення у всіх її членів.

Окремим фактором, який допоміг Росії уникнути серйозних економічних проблем, Головаха назвав зростання світових цін на нафту. За його словами, додаткові доходи від експорту енергоносіїв дозволяють Москві компенсувати частину втрат від санкцій та ударів по нафтопереробній інфраструктурі.

Зараз ми б'ємо по НПЗ, а вони виживають, бо нафта дорожчає. Тобто неможливо було уявити, що Трамп наробить стільки дурниць. Те, що він обмежить допомогу Україні, ще можна було передбачити, але те, що він зробить так, що нафта коштуватиме понад 100 доларів… Євген Головаха, директор Інституту соціології НАН України

Саме тому, вважає директор Інституту соціології, ключовим завданням залишається послаблення економічної бази російської воєнної машини. Лише ситуація, за якої Кремль фізично не матиме ресурсів для продовження війни, може змусити його зупинитися.

"Коли немає ресурсу, то немає. І тоді вони зупиняться", — резюмує експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що директор Інституту соціології також пояснив феномен масових протестів після відставки Михайла Федорова. Люди вбачали в ньому надію.