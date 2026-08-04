Посилка через "Нову пошту" йде понад місяць. Чи можна її розшукати

У компанії пояснили, як перевірити статус відправлення та коли звертатися до оператора

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Посилки Нової пошти можуть затримуватися. Проте, якщо відправлення аж занадто забарилось, є кілька кроків, які можуть допомогти з'ясувати деталі.

Нова пошта у відповіді "Телеграфу" пояснює, що аби дізнатися про статус посилок, які зависли близько місяця, можна скористатись стандартним кроком — відстежити посилку онлайн. Для цього потрібно скористатись трекінгом на відповідній сторінці.

Також слідувати за посилкою можна в мобільному застосунку. В ному доступна актуальна інформація щодо відправлень. Також, зауважують у Новій пошті, саме в додатку можна побачити архівні посилки.

У новому мобільному застосунку Nova Post інформація про посилки зберігається протягом 90 днів та доступна в розділі "Архівні посилки" на головному екрані Нова пошта у відповіді "Телеграфу"

Якщо посилка відправлена з поштомата та немає руху по ній, варто звернутися до оператора. "Якщо посилку відправлено з поштомата і її довго не забирають або немає руху, надайте повний номер накладної відправлення та напишіть "Оператор" у чаті для консультації", — йдеться у відповіді поштового оператора.

Зауважимо, частина затримок посилок в Україні пов'язана із війною — Росія цілеспрямовано атакує поштові термінали, а також може пошкоджувати обладнання в інших місцях атак.

"Телеграф" розповідав, в яких випадках Нова пошта не виплачує компенсацію. Аби повернути кошти, потрібно написати звернення — про це компанія інформує власників посилок.