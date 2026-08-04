"Золоті" сотки під Києвом: як у передмісті столиці заробляли на забудовниках

Чиновники зіграли на жадібності забудовників

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Справа про масштабну корупцію в Гатному, передмісті Києва, розслідувалася Службою безпеки України. Олександр Паламарчук, фігурант справи, досі обіймає тут посаду голови територіальної громади.

"Телеграфу" вдалося з’ясувати деталі й встановити особистість забудовника. Йдеться про ТОВ "БК "УБА".

Хронологія та деталі схеми

Зміна власників. До 2 березня 2023 року компанія належала Дмитру Поворознюку, який збудував п’ять таунхаусів. Проте легалізувати їх (отримати поштові адреси та технічні умови) без участі чиновників було неможливо. Згодом компанію переоформили на Ярослава Трактірного.

Перший епізод (поштові адреси). За версією слідства, підлеглі Паламарчука виставили тариф: 2500 доларів (по 500 доларів за кожну оселю) за присвоєння поштових адрес.

Передача хабаря. Гроші передавали у два транші по 1 250 доларів у ресторанному комплексі "Золотий Дуб" (сусіднє село) через інспектора з доброустрою. Першу частину віддали як аванс, другу після одержання готових документів та підписаного сільським головою розпорядження.

Другий епізод (земля під ЖК). Відчувши смак наживи, власник компанії вирішив викупити ділянку площею 2,0589 га, щоб збудувати новий житловий комплекс на землях сільськогосподарського призначення.

Зростання апетитів. Спочатку чиновники оцінили послугу у 65 тисяч доларів, але згодом ціна зросла до 165 тис. доларів. Перший транш у розмірі 20 тис. доларів було передано за затвердження детального плану території та зміну цільового призначення.

Схема голови Гатного. Інфографіка "Телеграфа"

Фінал розслідування та наслідки. На цьому етапі втрутилися оперативники СБУ. Голові Гатненської сільської ради Паламарчуку офіційно повідомили про підозру в організації корупційної схеми здирництва та отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Суд відправив голову села під варту, проте за нього швидко знайшли заставу у розмірі 2,4 млн грн. Неймовірно, але попри відкриту кримінальну справу, Паламарчук продовжує керувати одним із найдорожчих передмість столиці, де сотка землі коштує до 14 тис. доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як посередники заробляли мільйони на схемах з харчуванням для школярів у Києві.