Не викидайте порожні коробочки з-під ліків: вони допоможуть побороти безлад вдома

Усього за кілька рухів сміття перетвориться на корисну річ

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Багато хто викидає у сміття коробки з-під ліків після закінчення курсу терапії. Однак ці порожні картонки, завдяки своїм розмірам та формам, можуть стати справжнім скарбом у побуті.

Про це пише Radiomitre. За словами авторів матеріалу, за допомогою кількох лайфхаків ви можете перетворити ці контейнери на роздільники, картотечні шафи або модульні секції для підтримки порядку в ящиках та на полицях.

Важливо: перед використанням переконайтеся, що коробки чисті та не містять блістерної упаковки чи слідів ліків.

Як використовувати порожні коробочки з-під ліків

Перша ідея — найпростіша: розріжте коробки навпіл і використовуйте їх як роздільники всередині ящика. Зміцніть дно прямокутником з картону, оберніть зовні папером на ваш смак і наклейте етикетки на передню частину. Ідеально підходить для скріпок, гумок та інших дрібних предметів.

— найпростіша: розріжте коробки навпіл і використовуйте їх як роздільники всередині ящика. Зміцніть дно прямокутником з картону, оберніть зовні папером на ваш смак і наклейте етикетки на передню частину. Ідеально підходить для скріпок, гумок та інших дрібних предметів. Другий варіант — створити мініатюрні вертикальні системи зберігання: поставте коробки вертикально і напишіть на корінці, що в кожній з них — USB-накопичувачі, навушники, дроти. Розмістіть кілька коробок разом у лотку, щоб швидко бачити вміст і діставати лише необхідний. Це чудово підходить для електронних аксесуарів та карт пам’яті.

— створити мініатюрні вертикальні системи зберігання: поставте коробки вертикально і напишіть на корінці, що в кожній з них — USB-накопичувачі, навушники, дроти. Розмістіть кілька коробок разом у лотку, щоб швидко бачити вміст і діставати лише необхідний. Це чудово підходить для електронних аксесуарів та карт пам’яті. Третій варіант – побудувати модуль у вигляді сот: склейте коробки однакового розміру та сформуйте компактні ряди. Обклейте все однаковим папером для акуратного вигляду та зміцніть основу картоном. Це створить стійкий блок, який можна поставити на полицю або у глибокий ящик для організації зберігання предметів середнього розміру.

Організатори своїми руками

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не варто викидати розбите дзеркало.