Не викидайте розбите дзеркало: як уламки можуть оновити інтер’єр

Проста ідея для дому з розбитого дзеркала

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Якщо дзеркало випадково розбилося, не варто поспішати позбуватися його уламків. Їх можна використати для створення оригінальної прикраси, яка стане незвичайним акцентом в інтер’єрі.

Такий спосіб дозволяє дати старим речам друге життя без зайвих витрат. Детальніше про повторне використання написали в TN.

Із уламків розбитого дзеркала можна створити нову річ для дому, де саме пошкоджене скло стане головною особливістю декору. Такі шматочки перетворюються на незвичайну мозаїчну композицію.

Розбите дзеркало отримало нове життя. Фото: TN

Для такого проєкту знадобляться плита МДФ, дерев'яні рейки або обрізки дощок, чорна фарба, захисний лак, монтажний клей, який підходить для дзеркал, і самі уламки. Перед початком роботи важливо надягнути міцні рукавички та захисні окуляри, адже гострі краї скла можуть бути небезпечними. Якщо окремі фрагменти мають занадто гострі краї, їх рекомендують відшліфувати або не використовувати.

Спочатку основу з МДФ фарбують у чорний колір, а дерев'яні елементи покривають захисним засобом і фарбують. Після висихання рейки приклеюють до основи, створюючи фактурний фон.

Далі починають викладати уламки дзеркала. Спочатку розміщують найбільші фрагменти, а потім заповнюють проміжки дрібнішими шматочками, намагаючись залишати між ними мінімальні зазори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не варто викидати старі дерев'яні стільці.