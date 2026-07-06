Не поспішайте викидати старе простирадло: як воно допоможе захистити електроприлади в будинку

З цими способами можна зекономити й зменшити відходи

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Старі або порвані простирадла часто вважають непотрібними та просто викидають. Проте навіть після тривалого використання значна частина тканини залишається придатною для повторного застосування.

З такого матеріалу можна зробити корисні речі для дому, не витрачаючи гроші на нові аксесуари. Це прості способи продовжити термін служби речей і водночас отримати практичну користь у побут, як написали в "Ios Andes 142".

Один із найкорисніших способів повторного використання — виготовлення захисних чохлів для побутової техніки та інструментів. Такі чохли допомагають уберегти речі від пилу, бруду та дрібних подряпин під час зберігання.

Тканина простирадла добре підходить для цього завдання, адже вона легка, міцна та пропускає повітря. На відміну від поліетиленових пакетів, вона не сприяє накопиченню вологи та конденсату, що особливо важливо для техніки.

Для створення чохла достатньо випрати тканину, вирізати потрібний розмір і зшити краї. За бажанням можна додати гумку, шнурок або липучку для зручного закривання.

Такі саморобні чохли стануть у пригоді для блендерів, кухонних комбайнів, вентиляторів, пилососів, дрилів та іншої техніки, яка використовується не щодня.

Як зробити чохол для техніки зі старого простирадла. Фото: згенероване ШІ

Ще один спосіб використання старого простирадла — зробити з нього багаторазові ганчірки для прибирання. Тканину можна нарізати на невеликі шматки та використовувати для витирання пилу, миття вікон або прибирання різних поверхонь.

Дівчина рве простирадло на рушники. Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в побуті допоможуть старі горщики.