Не выбрасывайте пустые коробочки из-под лекарств: они помогут побороть беспорядок в доме

Всего за несколько движений мусор превратится в полезную вещь

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Многие выбрасывают в мусор коробки из-под лекарств после окончания курса терапии. Однако эти пустые картонки, благодаря своим размерам и формам, могут стать настоящим сокровищем в быту.

Об этом пишет Radiomitre. По словам авторов материала, с помощью нескольких лайфхаков вы можете превратить эти контейнеры в разделители, картотечные шкафы или модульные секции для поддержания порядка в ящиках и на полках.

Важно: перед использованием убедитесь, что коробки чистые и не содержат блистерной упаковки или следов лекарств.

Как использовать пустые коробочки из-под лекарств

Первая идея — самая простая: разрежьте коробки пополам и используйте их в качестве разделителей внутри ящика. Укрепите дно прямоугольником из картона, оберните снаружи бумагой по вашему вкусу и наклейте этикетки на переднюю часть. Идеально подходит для скрепок, ластиков, небольших стержней и других мелких предметов.

— самая простая: разрежьте коробки пополам и используйте их в качестве разделителей внутри ящика. Укрепите дно прямоугольником из картона, оберните снаружи бумагой по вашему вкусу и наклейте этикетки на переднюю часть. Идеально подходит для скрепок, ластиков, небольших стержней и других мелких предметов. Второй вариант — создать миниатюрные вертикальные системы хранения: поставьте коробки вертикально и напишите на корешке, что в каждой из них находится — USB-накопители, наушники, кабели. Разместите несколько коробок вместе в лотке, чтобы быстро видеть содержимое и доставать только необходимое. Это отлично подходит для электронных аксессуаров и карт памяти.

— создать миниатюрные вертикальные системы хранения: поставьте коробки вертикально и напишите на корешке, что в каждой из них находится — USB-накопители, наушники, кабели. Разместите несколько коробок вместе в лотке, чтобы быстро видеть содержимое и доставать только необходимое. Это отлично подходит для электронных аксессуаров и карт памяти. Третий вариант — построить модуль в виде сот: склейте коробки одинакового размера и сформируйте компактные ряды. Обклейте все одинаковой бумагой для аккуратного вида и укрепите основание картоном. Это создаст устойчивый блок, который можно поставить на полку или в глубокий ящик для организации хранения предметов среднего размера.

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