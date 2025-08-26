Пліснява всюди та гнилі труби: жінка показала жах у дитячій лікарні Чернігова (відео)

Окрім цього, українка відзначила ще жахливу їжу та погане ставлення до пацієнтів

У Чернігівській обласній дитячій лікарні батьки звернули увагу на жахливий стан інфекційного відділення. Ролик у соцмережах, який миттєво зібрав сотні коментарів та тисячі вподобайок, показує занедбану душову кімнату та неприпустимі умови, у яких змушені перебувати діти.

Таке відео опублікувала користувачка Анастасія Маркова в TikTok. Жінка обурена недбалістю працівників установи та її антисанітарними умовами.

На кадрах видно, що на підлозі лежать мокрі ганчірки, сама душова кабінка давно не ремонтувалася, між плитками проглядається пліснява, а поверхні постійно вогкі. Стеля теж перебуває в аварійному стані: потріскана, покрита цвіллю та чорними плямами. Довгий час не чистилася витяжка, а труби — іржаві та частково пошкоджені, що створює ризик падіння конструкцій на пацієнтів.

У своєму дописі під відео Анастасія розповіла про негативний досвід перебування з дитиною в лікарні 23 серпня. За її словами, медичний персонал поводиться відчужено та неохайно: більшість питань щодо стану дитини перекидають на лікаря, який під час огляду практично не коментує процес. Батькам доводиться самостійно шукати відповіді на всі питання, а у відповідь часто отримують лише незадоволені погляди працівників.

У палатах ситуація трохи краща, однак харчування залишає бажати кращого.

"Їжа — просто жах, помиї….", — коментує матір дитини.

Усе це відбувається у відділенні, де перебувають діти з ослабленим імунітетом, що створює високий ризик зараження додатковими інфекціями.

Зазначимо, що дана лікарня знаходиться в Чернігові по вулиці Пирогова, 16.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що місяць тому в центрі скандалу опинилася ще одна дитяча лікарня, але тепер — у Кременчуці. Батьки нарікають на антисанітарію, аварійні палати та відсутність реакції з боку влади.