Старт зйомок оновленої "Фабрики зірок": від 1782 заявок до 11 нових імен української сцени

SWEET.TV розпочав зйомки легендарного музичного проекту "Фабрика зірок"

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Першим етапом стали очні кастинги, за результатами яких визначаться 11 учасників, які навчатимуться в оновленій Музичній академії та боротимуться за шанс стати новими іменами української поп-сцени.

Сьогодні "Фабрика зірок" — це вже зовсім інший формат. Замість "Зіркового будинку" учасники навчатимуться в сучасній музичній академії на базі Respublika STEAM School. Ми створюємо середовище, де головне — розвиток, професійне зростання та якісний музичний продукт. Саме так народжується нове покоління українських артистів і нова українська музика коментує керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк

Нова "Фабрика зірок". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

Перезапуск проекту викликав неабиякий інтерес серед молодих артистів. Команда отримала 1782 заявки з усієї України та з-за кордону, після чого разом із експертами обрала 50 найсильніших вокалістів, запрошених до Києва на фінальні офлайн-прослуховування.

Ми відібрали дуже сильних учасників — амбітних, самобутніх і відкритих до навчання. Для нас важливо знайти не лише талановитих вокалістів, а й особистостей із власним баченням, характером і бажанням розвиватися додає Володимир Завадюк

Кастинг проходитиме у кілька етапів. Спочатку 50 учасників зустрінуться з командою проєкту, яка оцінить їхній вокальний потенціал, артистизм і готовність до навчання. За результатами цього етапу до наступного відбору пройдуть 30 учасників. Саме їх оцінюватимуть головний ментор проєкту Алан Бадоєв, продюсери та команда "Фабрики зірок". За підсумками цього етапу буде обрано 20 фіналістів, які продовжать боротьбу за місце серед 11 фабрикантів оновленого шоу

Нова "Фабрика зірок". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

Саме вони візьмуть участь у фінальному прослуховуванні перед головним ментором проєкту Аланом Бадоєвим, музичною продюсеркою та засновницею лейблу POMITNI Іриною Горова, хітмейкером, продюсером і засновником лейблу ENKO Іваном Клименком, а також музичним продюсером Михайлом Хонякіним.

До очних кастингів також долучаться майбутні коучі проєкту — TAYANNA, LAUD, Віталій Ажнов та Яна Цибульська. Вони допоможуть оцінити потенціал учасників і вже під час навчання в музичній академії стануть їхніми наставниками.

Підтримувати майбутніх фабрикантів — Володимир Дантес і Даша Кубік. Вони допоможуть учасникам впоратися з хвилюванням, а глядачам відкриють закулісся проєкту та найемоційніші моменти кастингів.

Нова "Фабрика зірок". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

За підсумками прослуховувань наставники оберуть лише 11 учасників, які стануть фабрикантами оновленої "Фабрики зірок". На них чекає навчання в сучасній музичній академії, робота з найкращими хітмейкерами та фахівцями української музичної індустрії, вдосконалення вокальної й сценічної майстерності, створення авторських пісень, творчі випробування та потужна медійна підтримка від SWEET.TV.

Прем’єра оновленої "Фабрики зірок" відбудеться 4 вересня ексклюзивно на SWEET.TV. Нові випуски виходитимуть щоп’ятниці. Слідкуйте за новинами, ексклюзивними матеріалами та бекстейджем проекту на офіційній сторінці "Фабрики зірок" в Instagram.