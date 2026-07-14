Не направляйте вентилятор на себе: іспанці розповіли, як потрібно охолоджувати кімнату

Навіть максимальна швидкість пристрою не допоможе, якщо в будинку задушливо

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У спекотні дні вентилятор може зробити перебування вдома значно комфортнішим. Але багато людей використовують його неправильно.

Фахівці з "La Vanguardia" радять не просто направляти потік повітря на себе, а розміщувати пристрій так, щоб він допомагав виводити гаряче повітря з приміщення.

Якщо просто спрямувати вентилятор на диван чи ліжко, він лише переміщуватиме тепле повітря в кімнаті. Натомість біля вікна він може допомогти виштовхувати гаряче повітря назовні та покращити провітрювання, особливо ввечері або вночі.

Експерти також радять не використовувати максимальну швидкість без потреби. Краще обирати плавний потік повітря та уникати ситуацій, коли сильний струмінь іде безпосередньо від однієї людини до іншої.

Вентилятор біля вікна. Фото: dreamstime

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодитися у спеку без кондиціонера. У Стародавньому Єгипті для боротьби з високими температурами використовували простий спосіб, який актуальний і сьогодні. Цей лайфхак допомагає легше пережити спекотні ночі та створити комфортніші умови вдома.