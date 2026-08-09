Желейний черв'ячок замість звичайного: рибалка показав рецепт ідеальної наживки (відео)

Спочатку ця ідея виглядає доволі дивно

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Рибалка поділився незвичним лайфхаком, як зробити наживку на карася. Для цього потрібно лише два інгредієнти: желейні черв'ячки та манна крупа.

Відповідним відео поділились в соціальній мережі ТікТок. Варто зауважити, що цей рецепт викликав багато скепсису в коментарях.

На кадрах чоловік виклав пачку желейних черв'яків на тарілку. Після чого відправив їх в мікрохвильову піч.

Після того як вони розтанули, він додав манну крупу. Ретельно перемішавши, рибалка почав формувати кульки, які можна надягнути на гачок в якості наживки.

На відео помітно, що він довго вимішував суміш до цупкої консистенції. Завдяки чому на гачку вона міцно тримається, і, ймовірно, завдяки желатину не розкисає у воді, що дає змогу не так часто міняти наживку.

Що пишуть в мережі?

"І що, клює";

"По ідеї повинно";

"Риба клює на мармелад?";

"Манка є, щось повинно";

Коментарі користувачів

"Я вже пробував";

"І що?";

"Дуже смачно, але мені здається манка це зайве";

"З'їв раніше, ніж встиг дістатися до риболовлі", — жартують користувачі.

Коментарі користувачів

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