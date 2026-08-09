Желейний черв'ячок замість звичайного: рибалка показав рецепт ідеальної наживки (відео)
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Спочатку ця ідея виглядає доволі дивно
Рибалка поділився незвичним лайфхаком, як зробити наживку на карася. Для цього потрібно лише два інгредієнти: желейні черв'ячки та манна крупа.
Відповідним відео поділились в соціальній мережі ТікТок. Варто зауважити, що цей рецепт викликав багато скепсису в коментарях.
На кадрах чоловік виклав пачку желейних черв'яків на тарілку. Після чого відправив їх в мікрохвильову піч.
Після того як вони розтанули, він додав манну крупу. Ретельно перемішавши, рибалка почав формувати кульки, які можна надягнути на гачок в якості наживки.
На відео помітно, що він довго вимішував суміш до цупкої консистенції. Завдяки чому на гачку вона міцно тримається, і, ймовірно, завдяки желатину не розкисає у воді, що дає змогу не так часто міняти наживку.
@rybarybakam1 🍬 Crucian Carp Candy! DIY Mastic Bait 🎣 #crucian #fishing #carpfishing #carp #fishinglife ♬ оригинальный звук — енотита
Що пишуть в мережі?
"І що, клює";
"По ідеї повинно";
"Риба клює на мармелад?";
"Манка є, щось повинно";
"Я вже пробував";
"І що?";
"Дуже смачно, але мені здається манка це зайве";
"З'їв раніше, ніж встиг дістатися до риболовлі", — жартують користувачі.
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