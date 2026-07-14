Не направляйте вентилятор на себя: испанцы рассказали, как нужно охлаждать комнату
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Даже максимальная скорость устройства не поможет, если в доме душно
В жаркие дни вентилятор может сделать пребывание дома гораздо более комфортным. Но многие используют его неправильно.
Специалисты из "La Vanguardia" советуют не просто направлять поток воздуха на себя, а размещать устройство так, чтобы оно помогало выводить горячий воздух из помещения.
Если просто направить вентилятор на диван или кровать, он будет только перемещать теплый воздух в комнате. У окна он может помочь выталкивать горячий воздух наружу и улучшить проветривание, особенно вечером или ночью.
Эксперты также советуют не использовать максимальную скорость без необходимости. Лучше выбирать плавный поток воздуха и избегать ситуаций, когда сильная струя идет непосредственно от одного человека к другому.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как охладиться в жару без кондиционера. В Древнем Египте для борьбы с высокими температурами использовали простой способ, который актуален и сегодня. Этот лайфхак помогает легче пережить жаркие ночи и создать более комфортные условия дома.