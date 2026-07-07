Рус

Забудьте про кондиціонер: як перетворити звичайний вентилятор на потужний охолоджувач за копійки

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Система кондиціювання
Система кондиціювання. Фото Pixabay

Ідея методу проста: посилити повітряний потік вентилятора за рахунок попереднього охолодження

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Вентилятор значно поступається кондиціонеру у боротьбі зі спекою. Однак за допомогою підручних засобів його ефективність можна значно збільшити.

Про це пише Oeste Geral. Популярна альтернатива дорогій кліматичній техніці — адаптація звичайного вентилятора з використанням простих матеріалів, які легко знайти вдома.

Ідея цього методу проста: посилити повітряний потік вентилятора за рахунок попереднього охолодження. Хоча це і не замінює справжню систему кондиціонування повітря, це рішення може забезпечити більш інтенсивне відчуття прохолоди у невеликих приміщеннях або коли користувач знаходиться близько до вентилятора.

Як це працює:

  • Заморозьте пластикові пляшки з водою у морозилці;
  • прив’яжіть пляшки до каркасу вентилятора так, щоб повітря проходило через лід, перш ніж розподілятися по кімнаті.
Лайфхак із вентилятором
Лайфхак із вентилятором. Фото — Oeste Geral

"Популярність такого роду адаптації пов’язана з пошуком економічних та доступних альтернатив боротьбі зі спекою. У багатьох випадках невеликих покращень достатньо для підвищення температурного комфорту в будинку", — зазначають автори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити гнучку гофру під раковиною. Цей варіант ніколи не забитиметься брудом.

Теги:
#Спека #Кондиціонер #Лайфхак