Забудьте про кондиціонер: як перетворити звичайний вентилятор на потужний охолоджувач за копійки
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Ідея методу проста: посилити повітряний потік вентилятора за рахунок попереднього охолодження
Вентилятор значно поступається кондиціонеру у боротьбі зі спекою. Однак за допомогою підручних засобів його ефективність можна значно збільшити.
Про це пише Oeste Geral. Популярна альтернатива дорогій кліматичній техніці — адаптація звичайного вентилятора з використанням простих матеріалів, які легко знайти вдома.
Ідея цього методу проста: посилити повітряний потік вентилятора за рахунок попереднього охолодження. Хоча це і не замінює справжню систему кондиціонування повітря, це рішення може забезпечити більш інтенсивне відчуття прохолоди у невеликих приміщеннях або коли користувач знаходиться близько до вентилятора.
Як це працює:
- Заморозьте пластикові пляшки з водою у морозилці;
- прив’яжіть пляшки до каркасу вентилятора так, щоб повітря проходило через лід, перш ніж розподілятися по кімнаті.
"Популярність такого роду адаптації пов’язана з пошуком економічних та доступних альтернатив боротьбі зі спекою. У багатьох випадках невеликих покращень достатньо для підвищення температурного комфорту в будинку", — зазначають автори.
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