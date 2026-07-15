Відео з кришечкою Зеленського стало вірусним: що президент зробив не так на саміті НАТО

Європейська вимога діє з 2024 року

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Випадковий жест президента Володимира Зеленського під час саміту НАТО несподівано став темою для обговорень у соцмережах. Відірвана від пляшки кришка привернула увагу до екологічного правила ЄС. Це вимога до пакування напоїв, коли для тари до трьох літрів обов'язкове кріплення кришки до частини на пляшці.

Зеленський порушив це "правило кришечки" і відірвав її. Зауважимо, в Україні правила обов'язкового кріплення кришки з екологічною метою наразі немає, проте воно стане актуальним при входженні України в ЄС.

https://www.threads.com/@alexx_koshelev/post/DayIOEbDCG3/video-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B8

Коментаторів ситуація здебільшого розсмішила, проте частина взагалі не знала, навіщо ці кріплення кришки. "Як пізнати українця за кордоном", "у німців сердечний приступ" та інші коментарі сусідують із мемами, де відірвану кришку від пляшки порівнюють зі злетівшою кришкою резервуара на НПЗ в Москві.

"У нас всі так роблять"/ Джерело: Gonimems

В чому сенс прикріпленої кришки на пляшках

З 3 липня 2024 року прив'язані кришки є законодавчою вимогою для пластикових пляшок для напоїв по всьому Європейському Союзу. Будь-який одноразовий пластиковий контейнер для напоїв об'ємом до 3 літрів повинен мати кришку, яка залишається фізично прикріпленою до пляшки після відкриття.

Кришки від пляшок є одним із найпоширеніших видів пластикових відходів. Вони дуже маленькі, легко губляться, проходять стандартну "сітку" на сміттєпереробних заводах та часто не потрапляють на перероблення разом із пляшкою. Коли кришка залишається на пляшці, це полегшує сортування відходів.

Великі бренди, включаючи Coca-Cola та Pepsi, зараз стандартно виробляють кришки із застібкою на чохлі для ринків Європи, в тому числі і для України — такі кришечки вже є і на солодких газованках, і навіть на молочних продуктах.

Так виглядає "прив'язана" кришка на пляшці/ Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав про страву, яка стала мемом завдяки співзвучній назві з прізвищем українського діяча. Особливо актуальними стали жарти на тлі напружених відносин із Польщею. От тільки походження в назви — географічне.