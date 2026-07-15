Видео с крышечкой Зеленского стало вирусным: что президент сделал не так на саммите НАТО

Европейское требование действует с 2024 года

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Случайный жест президента Владимира Зеленского на саммите НАТО неожиданно стал темой для обсуждений в соцсетях. Оторванная от бутылки крышка привлекла внимание к экологическому правилу ЕС. Это требование к упаковке напитков, когда для тары до трех литров обязательно крепление крышки к части на бутылке.

Зеленский нарушил это "правило крышечки" и оторвал ее. Заметим, в Украине правила обязательного крепления крышки в экологических целях пока нет, однако оно станет актуальным при вхождении Украины в ЕС.

https://www.threads.com/@alexx_koshelev/post/DayIOEbDCG3/video-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B8

Комментаторов ситуация в большинстве своем рассмешила, однако часть вообще не знала, зачем эти крепления крышки. "Как узнать украинца за границей", "у немцев сердечный приступ" и другие комментарии соседствуют с мемами, где оторванную крышку от бутылки сравнивают со взлетевшей крышкой резервуара на НПЗ в Москве.

"У нас все так делают"/ Источник: Gonimems

В чем смысл прикрепленной крышки на бутылках

С 3 июля 2024 года "привязанные" крышки являются законодательным требованием для пластиковых бутылок для напитков по всему Европейскому Союзу. Любой одноразовый пластиковый контейнер для напитков объемом до 3 л должен иметь крышку, которая остается физически прикрепленной к бутылке после открытия.

Крышки от бутылок — один из самых распространенных видов пластиковых отходов. Они очень маленькие, легко теряются, проходят стандартную "сетку" на мусороперерабатывающих заводах и часто не попадают на переработку вместе с бутылкой. Когда крышка остается на бутылке, это облегчает сортировку отходов.

Большие бренды, включая Coca-Cola и Pepsi, сейчас стандартно производят крышки с застежкой на чехле для рынков Европы, в том числе и для Украины — такие крышечки уже есть и на сладких газировках, и даже на молочных продуктах.

Так выглядит "привязанная" крышка на бутылке/ Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

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