Ніколи не кажіть "бандерики": популярна страва стала героєм мемів — звідки пішла її назва

Особливий вигляд млинців став героєм мемів

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В Україні існує страва, яка раптово набула надпопулярності на тлі історичних розбіжностей із сусідньою Польщею. Йдеться про трикутні млинці з соковитою м’ясною начинкою. У народі їх називають бендериками, проте через співзвуччя багато хто помилково говорить "бандерики".

"Телеграф" розповідає, як традиційна страва стала героєм соцмереж та звідки насправді взялася його назва.

Як бендерики стали мемом

Особливий вид млинців, який часто можна зустріти на півдні та в центрі України, став героєм безлічі мемів під час чергового загострення відносин між Україною та Польщею через історичні розбіжності з приводу УПА (українська повстанська армія).

Довідка: наприкінці травня Зеленський видав указ №440/2026, яким Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було надано почесне найменування на честь Героїв УПА. Це зроблено "з метою відновлення історичних традицій національної армії". Польська сторона своєю чергою висловила протест проти рішення Зеленського і пояснила, що воно є болючим для поляків. Вони вкрай негативно ставляться до УПА переважно через Волинську трагедію 1943–1944 років, яку у Польщі офіційно визнана геноцидом польського цивільного населення.

Річ у тім, що назва виявилася співзвучною з прізвищем українського революціонера Степана Бандери — одного з найвідоміших і найвпливовіших лідерів українського націоналістичного руху XX століття (УПА була озброєним крилом організації ОУН, яку очолював Бандера). Хоча насправді жодного зв’язку між Бандерою та бендериками немає.

Приклад мемів про бендерики:

Історія бендериків

Історики виділяють дві версії утворення назви бендериків. Одна — географічна, якій надає перевагу більшість науковців, та друга — побутово-культурна. :

За географічною версією бендерики з'явились в Україні ще за часів козацтва і поєднали в собі українську та молдавську кухню. Адже вважається, що назва бендерики походить від міста-порту в Молдові Бендери. Воно знаходилось на берегу річки Дністер, куди в давнину часто плавали українські козаки.

Бендеріки

Побутово-культурна версія — назва страви могла утворитись з діалектного слова чи прізвиська, пов'язаного з людиною, що популяризувала страву. Цілком можливо, що один з кухарів мав прізвище Бендера чи щось на кшталт цього. Зауважимо, що назва страви хоч і співзвучна з ім'ям українського політичного діяча Степаном Бандерою, насправді не пов'язана з ним. Адже бендерики з'явились в Україні ще за довго до політичної діяльності Бандери та його народження.

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