Знижка на метро та наземний транспорт: для кого хочуть запровадити нові пільги в Києві

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На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про зміну правил пільгового проїзду після здорожчання транспорту з 15 липня. У ній пропонують надати знижку всім учням і студентам України незалежно від місця навчання.

У документі, автор якого Матвій Кудряшов, зазначається, що зараз пільговий проїзд у комунальному транспорті Києва переважно доступний тим, хто навчається у столичних закладах освіти. Натомість школярі та студенти з інших міст, які приїжджають до Києва на практику, олімпіади, конкурси чи інші навчальні заходи, змушені оплачувати повну вартість поїздок.

Петиція на сайті Київської міської ради. Фото: petition.kyivcity

Автор петиції вважає, що така ситуація ставить молодь у нерівні умови та створює додаткові витрати для тих, хто приїжджає до столиці з навчальною метою.

У зверненні пропонується надати право на пільговий проїзд усім учням професійно-технічних училищ, ліцеїв, коледжів і студентам українських університетів. Скористатися знижкою можна буде за наявності чинного учнівського або студентського квитка в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях Києва.

Петицію зареєстрували 15 липня. Щоб її розглянула Київська міська рада, необхідно зібрати 6000 підписів. Станом на момент публікації документ підтримали 33 людини, а до завершення збору підписів залишається 59 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні запропонували скасувати комендантську годину.