Скидка на метро и наземный транспорт: для кого хотят ввести новые льготы в Киеве

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На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию об изменении правил льготного проезда после удорожания транспорта с 15 июля. В ней предлагают предоставить скидку всем учащимся и студентам Украины независимо от места обучения.

В документе, автор которого Матвей Кудряшов, отмечается, что сейчас льготный проезд в коммунальном транспорте Киева преимущественно доступен тем, кто учится в столичных учебных заведениях. Школьники и студенты из других городов, приезжающие в Киев на практику, олимпиады, конкурсы или другие учебные мероприятия, вынуждены оплачивать полную стоимость поездок.

Петиция на сайте Киевского городского совета. Фото: petition.kyivcity

Автор петиции считает, что такая ситуация ставит молодежь в неравные условия и создает дополнительные расходы для тех, кто приезжает в столицу в учебных целях.

В обращении предлагается предоставить право на льготный проезд всем учащимся профессионально-технических училищ, лицеев, колледжей и студентам украинских университетов. Воспользоваться скидкой можно при наличии действующего ученического или студенческого билета в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Киева.

Петицию зарегистрировали 15 июля. Чтобы его рассмотрел Киевский городской совет, необходимо собрать 6000 подписей. На момент публикации документ поддержали 33 человека, а до завершения сбора подписей остается 59 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине предложили отменить комендантский час.