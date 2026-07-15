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Скидка на метро и наземный транспорт: для кого хотят ввести новые льготы в Киеве

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
В столице Украины появилась новая инициатива, касающаяся стоимости проезда Новость обновлена 15 июля 2026, 13:22
В столице Украины появилась новая инициатива, касающаяся стоимости проезда. Фото Коллаж "Телеграфа"

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На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию об изменении правил льготного проезда после удорожания транспорта с 15 июля. В ней предлагают предоставить скидку всем учащимся и студентам Украины независимо от места обучения.

В документе, автор которого Матвей Кудряшов, отмечается, что сейчас льготный проезд в коммунальном транспорте Киева преимущественно доступен тем, кто учится в столичных учебных заведениях. Школьники и студенты из других городов, приезжающие в Киев на практику, олимпиады, конкурсы или другие учебные мероприятия, вынуждены оплачивать полную стоимость поездок.

Петиция на сайте КМР по введению льгот для студентов из других городов
Петиция на сайте Киевского городского совета. Фото: petition.kyivcity

Автор петиции считает, что такая ситуация ставит молодежь в неравные условия и создает дополнительные расходы для тех, кто приезжает в столицу в учебных целях.

В обращении предлагается предоставить право на льготный проезд всем учащимся профессионально-технических училищ, лицеев, колледжей и студентам украинских университетов. Воспользоваться скидкой можно при наличии действующего ученического или студенческого билета в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Киева.

Петицию зарегистрировали 15 июля. Чтобы его рассмотрел Киевский городской совет, необходимо собрать 6000 подписей. На момент публикации документ поддержали 33 человека, а до завершения сбора подписей остается 59 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине предложили отменить комендантский час.

Теги:
#Киев #Тариф #Студенты #Проезд #Петиция