В Україні запропонували скасувати комендантську годину, але не скрізь: де саме

Зараз під документом ще дуже мало підписів

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Комендантська година залишається одним із ключових заходів безпеки в Україні, але тепер її пропонують переглянути. Нова петиція закликає змінити правила для регіонів, де ситуація дозволяє повернути більше свободи для бізнесу, подій і пересування людей.

У петиції на сайті Кабінету Міністрів України зазначається, що комендантська година ускладнює роботу бізнесу у вечірній і нічний час, обмежує проведення культурних подій та може негативно впливати на розвиток туризму. Також автор звертає увагу, що обмеження пересування позначаються на повсякденному житті людей.

Відповідний документ на сайті КМУ. Фото: Електронні петиції

Автор Роман Білоус пропонує скасувати або скоротити тривалість комендантської години там, де це не створює загрози для населення. На його думку, таке рішення може допомогти відновленню економіки, появі нових робочих місць і поверненню активнішого життя у містах.

Водночас наголошується, що обмеження мають залишатися в регіонах, де вони необхідні через безпекову ситуацію.

Збір підписів під петицією ще триває 56 днів, однак наразі її підтримали лише 29 людей із необхідних 25 тисяч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які потрібно мати з собою документи в комендантську годину.