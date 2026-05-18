Не тільки проїзні. Як заощадити на нових тарифах на проїзд в Києві

Ціна зросте більше, ніж в три рази

У Києві влітку значно зросте вартість громадського проїзду. Однак є тарифи та пропозиції, які допоможуть зекономити.

Як зазначили в КМДА, нові тарифи запрацюють вже з 15 липня. Тобто до цього часу проїзд коштуватиме по 8 грн в тролейбусах, метро тощо.

Як заощадити на проїзді

Основним та найдієвішим способом є покупка проїзного або кількох квитків одразу. Це дозволяє економити як на одній поїздці, фактично вона на кілька грн дешевше, так і в загальному.

У Києві тариф підіймають до 30 грн, хоча до цього він складав 8 грн. Тобто ціна підскочить майже в три рази.

Нова ціна на проїзні та кілька квитків

Місячний проїзний на всі види транспорту без обмеження кількості поїздок коштуватиме:

звичайний — 4 875 грн,

студентам — 2 437,50 грн,

учням — 1 218,75 грн.

Проїзні з фіксованою кількістю поїздок:

46 — 1 088 грн (студентам — 544 грн),

62 — 1 463 грн (731,50 грн),

92 — 2 156 грн (1 078 грн),

124 — 2 888 грн (1 444 грн).

Погодинні квитки з необмеженою кількістю поїздок: 24 години — 375 грн, 48 годин — 563 грн, 72 години — 750 грн.

Нові тарифи на проїзд в Києві

Покупка кількох квитків:

1-9 поїздок — 30 грн,

10-19 — 28,90 грн,

20-29 — 27,80 грн,

30-39 — 26,60 грн,

40-49 — 25,50 грн,

50 поїздок — 25,00 грн.

У постанові наголосили, що термін дії куплених за старою ціною проїзних, квитків буде до 14 вересня. Тобто можна придбати квитки 14 липня ще за старими цінами та місяць їздити за мінімальну вартість.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку реформу проїзду в транспорті готують в Україні.