Спадщина із боргами: кого можуть зобов’язати повернути гроші

Верховний Суд поставив крапку у справі щодо стягнення боргу з дітей померлого позичальника

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Після смерті боржника багато хто вважає, що борг автоматично зникає разом із ним. Однак він може "лягти" на плечі спадкоємця.

Верховний Суд ухвалив рішення у справі про стягнення майже 40 тисяч доларів США, які батько спадкоємиці не повернув за договором позики, як повідомляє "Судово-Юридична газета".

Суд зазначив, що після смерті людини її майнові зобов’язання, які не припинилися, переходять до спадкоємців. Водночас їхня відповідальність не є необмеженою — вони відповідають лише в межах вартості майна, яке отримали у спадщину.

Спір виник через договір позики, укладений у 2012 році. Позичальник отримав 39 680 доларів США, однак гроші у визначений строк не повернув, а згодом помер. Право вимоги за цим боргом раніше було передано іншій особі за договором цесії.

Борг померлого може перейти до його спадкоємців. Фото: РБК-Україна

Після відкриття спадщини кредитор звернувся із вимогами до спадкового майна, а пізніше подав позов до суду. Він просив стягнути понад 49 тисяч доларів США, однак суди підтвердили лише суму, яка була доведена документами, — 39 680 доларів США.

Спадкоємиця не погодилася з рішенням та оскаржила його у касації. Вона заявляла, що факт отримання позики не підтверджений належними доказами, а документи не можуть бути підставою для стягнення боргу.

Однак Верховний Суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. Суд встановив, що договір позики був укладений, кошти були фактично передані, право вимоги перейшло до нового кредитора, а спадкоємиця прийняла спадщину.

Окремо суд наголосив, що кредитор не обмежений лише можливістю звернення стягнення на спадкове майно. Він може обрати інший ефективний спосіб захисту своїх прав, зокрема вимагати стягнення боргу зі спадкоємця.

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