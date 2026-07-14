Він зірвав пломбу на лічильнику газу та заплатить кругленьку суму: що вирішив суд

Суд ухвалив дуже "болісне" рішення для гаманця порушника

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Мешканець Кривого Рогу, який зірвав пломбу на газовому крані та самовільно відновив газопостачання, заплатить понад 18 тисяч гривень штрафу.

Докладніше про те, чому так сталося, розповість "Телеграф" із посиланням на рішення суду.

У 2022 році газовики припинили подачу газу до будинку мешканця Кривого Рогу та опломбували вхідний кран. Під час перевірки у вересні 2025 року вони виявили, що пломбу зірвано, кран відкритий, а газ знову надходить до будинку. Лічильник також показав, що за цей час було використано майже 3 тисячі кубометрів газу.

Після перевірки оператор ГРМ донарахував чоловікові вартість необлікованого газу за шість місяців — 18 632,60 грн. Однак у позовній заяві через технічну помилку вказали майже вдвічі меншу суму — 9 795,62 грн, тому суд першої інстанції стягнув саме її.

Втім, пізніше апеляційний суд дійшов висновку, що всі документи підтверджують борг у 18 632,60 грн, а сума 9 795,62 грн нічим не обґрунтована. У результаті суд змінив рішення та постановив стягнути повну суму донарахування, а також інфляційні втрати і 3% річних.

Ця історія є черговим нагадуванням про те, що усі спроби заощадити кошти в обхід закону завжди погано закінчуються.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", частина українок має право на спеціальні пільги від держави: кого це стосується.