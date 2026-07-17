Народжені в СРСР мають одну звичку, яка сьогодні допомагає молоді економити тисячі гривень

Те, що колись було вимушеною необхідністю, нині вважають раціональним підходом до споживання

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Не тільки висока фінансова обережність характеризує багатьох людей, народжених в Радянському союзі. Ще одна характерна риса — ремонтувати речі, замість купівлі нових. Ця звичка в сучасному світі допомагає не тільки заощадити, а й дбайливо ставитися до екології, не створюючи зайвого сміття.

Звичка штопати старі шкарпетки, перешивати одяг та лагодити техніку, замість того, щоб придбати нову — характерна риса СРСР, яка виникла не через бажання зекономити, а через відсутність нових товарів. Дефіцит був тотальним, тож простіше було прошити та заклеїти пару взуття, ніж знайти гарну нову.

Соціологи навіть називають СРСР "суспільством ремонту", де вміння дати речам друге життя було необхідною умовою повсякденного життя. Також часто, товари були настільки посередніми та незручними, що люди мали самостійно їх доводити до ідеалу.

Проте зараз, в час швидкого споживання, ця раціональна звичка може допомогти накопичувати кошти та допомагає загалом зменшити кількість відходів. Заміна "змійки" може заощадити кілька тисяч гривень на нових чоботах чи зимовій куртці, а це — чимала економія для родинного бюджету. Ремонт елементів техніки дозволяє користуватись нею ще кілька років.

Проте є й негативна сторона звички. Іноді ремонт стає недоцільним, наприклад, коли його вартість майже стає однаковою з ціною нового виробу, або ж річ вже не можна використовувати через ризики безпеки. Тоді звичка все ремонтувати може стати небезпечною або не приносити реальної користі. Серед прикладів — розетка, що іскрить та оплавилась. Її краще замінити.

Останніми роками в Європі та США активно розвивається рух Right to Repair, який закликає виробників робити техніку більш придатною для ремонту. Його підтримують екологічні організації та частина урядів, оскільки ремонт дозволяє скоротити кількість відходів, викиди та загалом витрати споживачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина людей, народжених в СРСР, не знають своєї справжньої дати народження. Все тому, що був план щодо кількості немовлят.