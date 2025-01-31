Народжені "вчора": навіщо в СРСР змінювали дітям дату народження

Для цього була не одна причина

У радянські часи існувала дивна практика — змінювати дати народження дітей у документах. Медичний персонал пологових будинків міг записати появу немовляти на день (або й кілька) раніше або пізніше справжньої дати.

Подібні махінації з документами новонароджених відбувалися з різних причин, від виконання планів до приховування особистих обставин. "Телеграф" з'ясував, у чому був сенс таких дій.

За часів СРСР існували чіткі плани щодо народжуваності. Персонал пологових будинків ризикував отримати серйозні стягнення за невиконання встановлених показників. Тому лікарі та медсестри часом вдавалися до маніпуляцій із датами народження, щоб досягти потрібних цифр у звітності.

Зміна дати народження також допомагала перекласти відповідальність за складні пологи на іншу зміну медичного персоналу. Якщо дитина народжувалася наприкінці робочого дня, її могли записати на наступну бригаду лікарів.

У сільській місцевості, де медична допомога була малодоступною, жінки часто народжували вдома. Через численні турботи батьки могли забути точний день пологів і під час реєстрації називали приблизну дату.

Деякі сім'ї зверталися до персоналу пологових будинків із проханням змінити дату народження дитини через особисті обставини. Це допомагало довести, що від весілля до народження минуло щонайменше дев'ять місяців, або підтвердити своє перебування в конкретному місці у певний день.

На відміну від радянських часів, сучасні батьки реєструють народження дітей у точній відповідності до реальної дати. Подібні маніпуляції з документами новонароджених залишилися в минулому разом із багатьма іншими практиками тієї епохи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому громадяни СРСР платили за бездітність. Часто стягнення податку відновлювалося навіть після повноліття дітей.