Речі з СРСР, які сучасна молодь вважає розкішшю та екотрендом: перевірте свої горища

Деякі матеріали з минулого є чудовою альтернативою сучасним

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Деякі речі з радянського минулого зараз не лише повертаються, але й вважаються хорошою альтернативою сучасним трендам. У бабусиних шафах та на горищах можна знайти справжні скарби.

"Телеграф" розповідає, які речі з СРСР зараз набули популярності, їх підказав ШІ Gemini. Зараз ці речі набувають популярності серед молоді та чимало коштують.

Чавунна сковорода або казан

Саме важкий чавунний посуд, а не сучасні сковорідки з тефлоновим покриттям обирають професійні кухарі. Чавун не лише буквально вічний, але й має ідеальну теплопровідність та природне антипригарне покриття, яке стає кращим із кожним роком використання.

Радянська пательня з чавуну. Фото: olx.ua

Багато хто стверджує, що їжа, приготована на чавунній пательні смачніша, ніж та, що готується у новомодних сковорідках. Крім того, на відміну від тефлону, який легко дряпається та при перегріванні може виділяти токсичні речовини, чавун абсолютно безпечний для здоров'я.

Скляні банки та пляшки

У підвалах та на горищах бабусь часто можна знайти старі радянські пляшки від молока та кефіру з широким горлечком. Сьогодні скляний посуд набуває популярності, адже скло не вступає в реакцію з продуктами, не виділяє мікропластик і підлягає стовідсотковій переробці.

Радянські пляшки з-під молочки. Фото: olx.ua

Прихильники здорового способу життя використовують такі пляшки для зберігання круп (це ще й дуже естетично), а також для рідких продуктів (напої, олія). Цей екотренд витісняє одноразові пластикові контейнери, та ПЕТ-пляшки.

Емальований посуд

Емальовані миски, кухлі та каструлі раніше асоціювалися виключно з радянським минулим, тепер знову стають модними. Такий посуд значно краще з погляду здоров'я, ніж пластиковий посуд та ємності з низькоякісної нержавіючої сталі. На відміну від цих матеріалів, які можуть вступати в хімічну реакцію з їжею, емальоване покриття не завдає шкоди та є гіпоалергенним.

Емальований посуд часів СРСР. Фото: olx.ua

Раніше "Телеграф" розповідав про 7 звичок людей із СРСР, які сьогодні допомагають економити гроші. Цими хитрощами й досі користуються наші бабусі та мами.