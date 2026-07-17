Вона буде корисною не тільки взимку: як охолодитися за допомогою гумової грілки

Спосіб дуже простий і не потребує багато сил

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У спекотні дні не кожен має можливість користуватися кондиціонером, але це не означає, що доведеться терпіти високу температуру в оселі.

Один із простих способів охолодитися без дорогої техніки запропонував ірландець на платформі Quora. Для цього знадобиться звичайна гумова грілка.

Її потрібно частково наповнити льодом — найкраще використовувати подрібнений лід або великі шматочки, які повільніше тануть. Потім у грілку варто долити холодну воду.

Гумова грілка з льодом. Фото: згенероване ШІ

Щоб ефект охолодження був відчутнішим, грілку радять тримати поруч із собою. Її можна покласти біля живота або періодично прикладати до зап’ясть — це допомагає швидше охолодити тіло.

За потреби воду та лід можна оновлювати. Особливо корисно зробити нову холодну грілку перед сном, щоб зберегти приємну прохолоду протягом ночі.

Такий спосіб не замінить повноцінний кондиціонер, але може стати простим рішенням у спеку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не завжди вентилятор варто спрямовувати просто на себе у спекотну погоду. Іспанські експерти поділилися порадами, як правильно використовувати прилад, щоб ефективніше охолодити кімнату.