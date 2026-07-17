Она будет полезна не только зимой: как охладиться с помощью резиновой грелки

Способ очень прост и не требует много сил

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В жаркие дни не каждый имеет возможность пользоваться кондиционером, но это не значит, что придется терпеть высокую температуру в доме.

Один из простых способов охладиться без дорогостоящей техники предложил ирландец на платформе Quora. Для этого понадобится обычная резиновая грелка.

Её нужно частично наполнить льдом — лучше всего использовать крошеный лёд или крупные кусочки, которые тают медленнее. Затем в грелку следует долить холодную воду.

Резиновая грелка со льдом. Фото: сгенерированное ИИ

Чтобы эффект охлаждения был более ощутимым, грелку советуют держать рядом с собой. Ее можно положить у живота или периодически прикладывать к запястьям – это помогает быстрее охладить тело.

При необходимости воду и лед можно обновлять. Особенно полезно сделать новую холодную грелку перед сном, чтобы сберечь приятную прохладу в течение ночи.

Такой способ не заменит полноценный кондиционер, но может оказаться простым решением в жару.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не всегда вентилятор следует направлять прямо на себя в жаркую погоду. Испанские эксперты поделились советами, как правильно использовать прибор, чтобы более эффективно охладить комнату.