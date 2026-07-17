Она будет полезна не только зимой: как охладиться с помощью резиновой грелки
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Способ очень прост и не требует много сил
В жаркие дни не каждый имеет возможность пользоваться кондиционером, но это не значит, что придется терпеть высокую температуру в доме.
Один из простых способов охладиться без дорогостоящей техники предложил ирландец на платформе Quora. Для этого понадобится обычная резиновая грелка.
Её нужно частично наполнить льдом — лучше всего использовать крошеный лёд или крупные кусочки, которые тают медленнее. Затем в грелку следует долить холодную воду.
Чтобы эффект охлаждения был более ощутимым, грелку советуют держать рядом с собой. Ее можно положить у живота или периодически прикладывать к запястьям – это помогает быстрее охладить тело.
При необходимости воду и лед можно обновлять. Особенно полезно сделать новую холодную грелку перед сном, чтобы сберечь приятную прохладу в течение ночи.
Такой способ не заменит полноценный кондиционер, но может оказаться простым решением в жару.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не всегда вентилятор следует направлять прямо на себя в жаркую погоду. Испанские эксперты поделились советами, как правильно использовать прибор, чтобы более эффективно охладить комнату.