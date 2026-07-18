Вентилятор дует, а прохлады нет: как и куда его поставить, чтобы быстрее охладить дом
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Простой трюк поможет спастись от жары
Когда в доме жарко, а на улице температура ниже, многие пытаются спастись с помощью вентилятора у окна. Однако важно не просто поставить прибор, а правильно выбрать направление потока воздуха.
Бывший оператор ядерного реактора ВМС США Майкл Гримшоу поделился советом на платформе Quora. По его словам, в большинстве случаев эффективнее не задувать холодный воздух внутрь, а выводить горячий воздух наружу.
Если это многоэтажное здание, следует открыть окна на нижнем и верхнем этажах, а вентилятор установить в верхнее окно так, чтобы он работал на выдувание. Теплый воздух естественным образом поднимается вверх, поэтому такой способ помогает быстрее освободить помещение от жары.
Для жильцов квартир или одноэтажных домов эксперт советует открыть все доступные окна и поставить вентилятор в то место, где воздуху проще выходить наружу с учетом направления ветра. Также можно включить вытяжки на кухне и в ванной комнате – они дополнительно помогут вывести горячий воздух.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пережить жаркую ночь с помощью кухонного предмета.