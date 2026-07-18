Вентилятор дует, а прохлады нет: как и куда его поставить, чтобы быстрее охладить дом

Простой трюк поможет спастись от жары

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Когда в доме жарко, а на улице температура ниже, многие пытаются спастись с помощью вентилятора у окна. Однако важно не просто поставить прибор, а правильно выбрать направление потока воздуха.

Бывший оператор ядерного реактора ВМС США Майкл Гримшоу поделился советом на платформе Quora. По его словам, в большинстве случаев эффективнее не задувать холодный воздух внутрь, а выводить горячий воздух наружу.

Если это многоэтажное здание, следует открыть окна на нижнем и верхнем этажах, а вентилятор установить в верхнее окно так, чтобы он работал на выдувание. Теплый воздух естественным образом поднимается вверх, поэтому такой способ помогает быстрее освободить помещение от жары.

Как повысить эффективность вентилятора в жару. Фото: istockphoto

Для жильцов квартир или одноэтажных домов эксперт советует открыть все доступные окна и поставить вентилятор в то место, где воздуху проще выходить наружу с учетом направления ветра. Также можно включить вытяжки на кухне и в ванной комнате – они дополнительно помогут вывести горячий воздух.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пережить жаркую ночь с помощью кухонного предмета.