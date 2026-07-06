Без кондиціонера і вентилятора: як пережити спекотну ніч за допомогою кухонного предмета

Дещо потрібно буде поставити біля ліжка

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Після періодів сильної спеки багато людей стикаються з проблемою перегрітих приміщень уночі. Протягом дня стіни та меблі накопичують тепло і повільно його віддають.

Тому у всій квартирі чи будинку стає душно. У таких умовах заснути значно складніше, а сон часто буває переривчастим. У хорватському виданні "dnevno" написали про один простий лайфхак, як швидко охолодитися вночі.

Один із популярних лайфхаків у TikTok, яким поділилась користувачка, полягає у використанні звичайних тканинних серветок або маленьких рушників. Їх потрібно змочити у воді, добре віджати та покласти в морозильну камеру приблизно на годину перед сном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про простий і доступний спосіб охолодити квартиру без дорогих систем кондиціонування. За допомогою елементарних підручних матеріалів можна знизити температуру в приміщенні приблизно на 10 градусів і зробити перебування вдома комфортнішим. Витрати на такий метод становлять орієнтовно близько 40 гривень, що робить його бюджетним рішенням для спекотних днів.