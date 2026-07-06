Приміщення не перетвориться на лазню: що хорвати роблять вранці

Є простий спосіб знизити температуру

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У спекотний сезон багато людей стикаються з проблемою перегріву житла, особливо вночі. Приміщення нагрівається протягом дня і довго утримує тепло навіть після заходу сонця.

Тому люди все частіше шукають прості способи, щоб зробити температуру в кімнаті більш комфортною. Про один з лайфхаків написало хорватське видання "dnevno".

Один із найефективніших способів зменшити нагрівання — контролювати світло в кімнаті. Вранці радять закривати штори або жалюзі, щоб сонце не встигло нагріти стіни та меблі. Це допомагає уникнути ефекту "розігрітого приміщення" протягом дня.

Провітрювання кімнати. Фото: wds

У найспекотніші години також рекомендують тримати вікна закритими, щоб не впускати гаряче повітря всередину.

Коли надворі стає прохолодніше, навпаки варто відкрити вікна та забезпечити рух повітря. Особливо ефективною вважається перехресна вентиляція — коли відкриті вікна з різних боків приміщення створюють протяг і швидше знижують температуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пережити спекотну ніч за допомогою кухонного предмета.