Легендарний "Каламбур" доїть російську аудиторію: мова може йти про десятки мільйонів

Росіяни роками дивляться повтори, а гроші нібито йдуть в Україну

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Легендарна гумористична передача "Каламбур", створена українськими артистами і що стала культовою для глядачів 1990-х, продовжує отримувати значні прибутки від російської аудиторії. Йдеться про десятки мільйонів рублів щороку.

Як повідомляють росЗМІ, минулого року виторг проєкту "Каламбур" у РФ нібито склала близько 91 млн рублів, з яких 89 млн рублів було виведено через американську компанію в Україну.

Згідно з публікацією, дохід продовжують приносити покази архівних випусків, використання музики з популярних рубрик "Круте піке" та "Село дурнів", а також платні підписки російських глядачів. Повідомляється, що користувачам пропонують ексклюзивний контент за донати від 50 рублів на місяць.

Кадр із випуску "Круте піке"

"Каламбур" було створено у 1996 році у Харкові. Того ж року проєкт почали показувати на російському телеканалі ОРТ, пізніше — на РТР, а потім упродовж багатьох років його повтори виходили на ТНТ, ДТВ, "Перець/Че" та інших каналах. Загалом було знято 136 оригінальних випусків.

Російські ЗМІ також стверджують, що юридичний супровід проєкту із самого початку здійснювався через зареєстровану в США компанію AFL Productions, яка створила в Росії дочірню структуру ТОВ "Меріот". Зазначається, що актори Юрій Стицьковський, Олексій Агоп’ян, Тетяна Іванова, Вадим Набоков, які проживають в Одесі, а також продюсер Юрій Володарський із Києва продовжують отримувати доходи від проєкту.

Актори "Каламбура"

Нагадаємо, що один із героїв "Каламбуру" Сергій Гладков помер у 2023 році в Одесі. Найбільше він уславився завдяки шоу "Село дурнів", де зіграв привабливого веселого вусаня.