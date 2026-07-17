Умерла вдова путиниста Маслякова: семья годами поддерживала войну против Украины

Чем запомнилась жена главного пропагандиста КВН?

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В России умерла вдова многолетнего ведущего КВН, убежденного сторонника кремлевского режима Александра Маслякова — Светлана. Семья Масляковых публично поддерживала политику российского диктатора Путина и агрессию против Украины.

О смерти Масляковой 17 июля сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление Международного союза КВН. Ей было 78 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Светлана Маслякова скончалась спустя два года после смерти своего мужа, который был одним из публичных сторонников Кремля. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он поддерживал действия российских властей и войну против украинского народа.

Светлана Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. После окончания школы в 1966 году начала работать на Центральном телевидении ассистентом режиссера. Позже стала режиссером КВН и принимала участие в подготовке программ клуба.

В 1971 году она вышла замуж за Александра Маслякова. Супруги прожили вместе более 50 лет — до смерти телеведущего в 2024 году. В 1980 году у них родился сын Александр Масляков-младший, который после смерти отца возглавил КВН. Он также публично поддерживает российскую агрессию против Украины и кремлевскую политику. Сама Светлана публично не делала никаких заявлений по поводу полномасштабной войны в Украине, но и не осудила вторжение.

Светлана с сыном на похоронах мужа-путиниста Маслякова

Штраф за "антивоенных" артистов

В октябре 2024 года Светлану Маслякову, также занимавшую должность главного редактора телеканала "КВН ТВ", оштрафовал Таганский суд Москвы. Причиной стал выход в эфир архивного юмористического номера с участием Андрея Макаревича и Семена Слепакова, выступивших против вторжения в Украину.