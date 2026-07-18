Один гіркий огірок — і страва зіпсована. Перевірте, чи правильно ви їх чистите

Дізнайтесь, чому огірки гірчать і як це швидко виправити

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Достатньо одного гіркого огірка, щоб зіпсувати весь салат. Винуватець гіркоти — речовина кукурбітацин, якого в огірках стає більше під час посухи та літньої спеки. Саме тому навіть красиві, рівні та зелені огірки іноді виявляються гіркими.

Розповідаємо, як розпізнати гіркий огірок і як позбутися неприємного смаку.

Кукурбітацин розподіляється в огірку нерівномірно. Найбільше його концентрується за 2-3 сантиметри біля стебла, там, де огірок кріпився до рослини. Решта плоду зазвичай набагато менш гірка.

Як розпізнати гіркий огірок

Відріжте кінчик огірка з боку стебла і потріть круговими рухами по зрізу близько десяти секунд. На поверхні з’явиться біла піна — це і є гірка речовина, яка виходить назовні. Після цього піну достатньо змити водою, пише Superžena. Навіть коли огірок здається нормальним на смак, варто про всяк випадок зробити цей же трюк з кінчиком, щоб точно не зіпсувати страву.

Також варто врахувати, що якщо огірок чистити від стебла до протилежного кінця, гіркий сік розмазується по всій м’якоті довгими рухами ножа. Правильніше рухатися у зворотний бік — від верхівки до стебла.