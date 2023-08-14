Привітання з Медовим Спасом 2025: найкращі вірші та листівки

За старим стилем сьогодні відзначається Маковія

У четвер, 14 серпня, за старим церковним стилем відзначається перший Спас, відомий також як Медовий Спас або Маковія. Свято присвячене Спасителю Ісусу Христу і в церковній традиції має повну назву — "Походження чесних древ Животворчого Хреста".

З цього дня наші пращури починали збирати врожай маку, тому це свято називали Маковим або Маковія. Також його називали Медовим, бо з цього часу бджоли перестають збирати пилок із квітів.

14 серпня, після освячення в церкві, починали їсти мед. Діти збиралися біля церкви чи на пасіці, щоби насолодитися солодким продуктом. У цей день було непристойно відмовляти, тому мед щедро розливали у чашки або закручені листки. Звідси виникла приказка: "Перший Спас — ласунка".

"Телеграф" пропонує привітати своїх близьких та друзів із Медовим Спасом чудовими віршами, листівками та вітальними картинками.

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

Нагадаємо, що по-новому свято відзначається 1 серпня. Раніше "Телеграф" публікував короткі побажання у прозі до Медового Спасу 2025.