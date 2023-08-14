Привітання з Медовим Спасом 2025: найкращі вірші та листівки
За старим стилем сьогодні відзначається Маковія
У четвер, 14 серпня, за старим церковним стилем відзначається перший Спас, відомий також як Медовий Спас або Маковія. Свято присвячене Спасителю Ісусу Христу і в церковній традиції має повну назву — "Походження чесних древ Животворчого Хреста".
З цього дня наші пращури починали збирати врожай маку, тому це свято називали Маковим або Маковія. Також його називали Медовим, бо з цього часу бджоли перестають збирати пилок із квітів.
14 серпня, після освячення в церкві, починали їсти мед. Діти збиралися біля церкви чи на пасіці, щоби насолодитися солодким продуктом. У цей день було непристойно відмовляти, тому мед щедро розливали у чашки або закручені листки. Звідси виникла приказка: "Перший Спас — ласунка".
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
