Один горький огурец — и блюдо испорчено. Проверьте, правильно ли вы их чистите
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Узнайте, почему огурцы горчат и как это быстро исправить
Достаточно одного горького огурца, чтобы испортить весь салат. Виновник горечи — вещество кукурбитацин, которого в огурцах становится больше во время засухи и летней жары. Именно поэтому даже красивые, ровные и зеленые огурцы из магазина иногда оказываются горькими.
Рассказываем, как распознать горький огурец и как избавиться от неприятного вкуса.
Кукурбитацин распределяется в огурце неравномерно. Больше всего его концентрируется в 2-3 сантиметрах у стебля, там, где огурец крепился к растению. Остальная часть плода обычно намного менее горькая.
Как распознать горький огурец
Отрежьте кончик огурца со стороны стебля и потрите им круговыми движениями по срезу около десяти секунд. На поверхности появится белая пена — это и есть горькое вещество, которое выходит наружу. После этого пену достаточно смыть водой, пишет Superžena. Даже когда огурец кажется нормальным на вкус, стоит на всякий случай проделать этот же трюк с кончиком, чтобы точно не испортить блюдо.
Также важно учесть, что если чистить огурец от стебля к противоположному концу, горький сок размазывается по всей мякоти длинными движениями ножа. Правильнее двигаться в обратную сторону — от верхушки к стеблю.