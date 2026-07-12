Як заготувати кукурудзу на зиму: багато хто упускає один нюанс

Кукурудза може пролежати у морозилці до року

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Кукурудза — один із тих продуктів, який зручно мати під рукою цілий рік. Її можна подавати як самостійний гарнір, додавати в супи та салати. А за кількістю складних вуглеводів, які організму потрібні як основне джерело енергії, кукурудзі мало рівних.

Існує кілька способів заготувати кукурудзу на зиму, але найкориснішим і найуніверсальнішим є спосіб заморожування. Розповідаємо, як правильно заморозити кукурудзу, щоб вона не втратила свій смак і вигляд.

Чому кукурудза псується у морозилці

Якщо просто заморозити кукурудзяні качани, через пару місяців зерна втрачають смак, стають водянистими або покриваються плямами.

Справа в ферментах, які містяться в будь-яких свіжих овочах і фруктах. Поки кукурудза лежить у теплі, ці ферменти продовжують працювати і поступово руйнують структуру зерна. Заморожування саме по собі цей процес не зупиняє: холод лише уповільнює його, але не блокує повністю, пояснюють фахівці порталу Expressinfo.sk.

Як заморозити кукурудзу правильно

Ключовий крок у заморожуванні кукурудзи на зиму — бланшування, тобто короткочасна термічна обробка окропом з подальшим різким охолодженням. Саме вона "відключає" руйнівні ферменти і дозволяє кукурудзі залишатися солодкою та щільною місяцями.

Робиться це так:

Зніміть з качанів листя і волоски, зріжте грубий здерев'янілий кінець стебла.

Поставте качан вертикально на обробну дошку і гострим ножем зріжте зерна. Або пропустіть етап, якщо плануєте замороджувати цілі качани.

Опустіть зерна в окріп приблизно на 3 хвилини. Цілі качани — на 10 хвилин.

Потім перекладіть їх у миску із крижаною водою ще на 3-10 хвилин відповідно. Це зупинить нагрівання та "запечатає" смак.

Обсушіть зерна або качани паперовим рушником, щоб вони не покрилися крижаною кіркою під час заморожування.

Із замороженої кукурудзи можна варити супи. Фото: smak.ua

Як упакувати, щоб кукурудза не зіпсувалась раніше терміну

Після бланшування та просушування зерна розкладають по пакетах або контейнерах із щільною кришкою. Чим менше повітря залишиться всередині, тим довше кукурудза збереже свіжість.

При температурі близько -17 градусів кукурудза залишається придатною в їжу від пів року до року, а якщо термін затягнути, зерна почнуть втрачати смак і можуть покритися кольоровими плямами.