Острів біля Шотландії, який сховали від усього світу: чому люди тут були небажаними гостями

Країна намагалась знезаразити острів, але після спроб він ще понад 30 років залишався безлюдним

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Шотландський острів Грюїнард має цікаву й моторошну історію, через яку людям було заборонено ступати по його землі вже майже півстоліття. Там, під час Другої світової війни, проводили таємні експерименти, пов’язані з дуже страшним захворюванням.

Цей безлісий острів розташований у Шотландії. На Грюїнард колись жили рибалки та фермери, але з середини XX століття їм не можна було відвідувати острів, який назвали островом смерті, повідомили у виданні "Countryfile".

На перше, що звернула увагу громадськість, це дивні смерті овець і поява підозрілих хмар над самим островом. Пізніше вони дізнались, що британські військові проводили випробування біологічної зброї.

Острів Грюїнард. Фото: ladbible

Як усе почалось

Британська влада шукала місце для випробування зброї. У 1942 році вони знайшли острів Грюїнард біля узбережжя Шотландії — він не був заселений людьми і знаходився не так вже й далеко від материка. Пізніше його землі викупили у місцевих жителів і обмежили туди доступ. Експерименти почали проводити фахівці з британського дослідницького центру в Портон-Дауні.

Що там коїлось

Військові вирішили перевірити дію спор сибірської виразки — бактерії, здатної тривалий час залишатися в ґрунті та становити серйозну небезпеку для людей і тварин.

Експерименти почали проводити на вівцях. На них випробовували поширення спор за допомогою вибухових пристроїв. Тварини хворіли та гинули, після чого їхні останки знищували або закопували.

Результати експерименту показали, наскільки небезпечною могла бути біологічна зброя. Британські військові навіть розглядали можливість використання сибірської виразки проти сільського господарства нацистської Німеччини. Йшлося, зокрема, про зараження кормів для худоби, що могло завдати серйозних збитків.

Британські військові, які закінчили свої страшні експерименти, належним чином не очистили острів. Грюїнард просто закрили, а територія була потенційно заражена.

Про військові експерименти поступово почали говорити місцеві жителі. Фермери на материку помічали наслідки того, що відбувалося на острові, а з часом історія потрапила до преси.

У 1962 році BBC показала документальний фільм про Грюїнард. Після цього увага до острова значно зросла, а британський уряд почали активніше закликати розв'язати проблему.

Таємничі "Командос Темного Жнива"

У 1970-х роках влада зробила першу спробу знезаразити острів, однак повністю очистити його тоді не вдалося.

На початку 1980-х років ситуація отримала несподіваний розвиток. Невідома група, яка називала себе "Командос Темного Жнива", почала вимагати остаточної ліквідації наслідків експериментів.

Учасники акції навіть залишали біля Портон-Дауні контейнери з ґрунтом, заявляючи, що він походить із Грюїнард. Це привернуло увагу громадськості та посилило тиск на уряд.

У 1986 році британська влада розпочала масштабне очищення острова. Верхній шар ґрунту на заражених ділянках зняли та знищили, а територію обробили спеціальними засобами. Через чотири роки, у 1990-му, Грюїнард офіційно оголосили безпечним.

Чи можна потрапити на острів сьогодні

Після майже пів століття ізоляції Грюїнард знову відкрили для відвідування. Водночас він так і не став популярним туристичним місцем.

Острів добре видно з материка, зокрема з дороги A832 неподалік затоки Мангасдейл. Регулярного поромного сполучення з ним немає, тому потрапити туди можна лише приватним човном і за відповідної домовленості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як п’ять котів змінили цілий острів і спричинили екологічну катастрофу.