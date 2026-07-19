Кондиціонер можна не вмикати: африканці знають секрет прохолоди навіть у +40
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Ці прості поради може виконати кожен
У спекотні дні не обов’язково одразу вмикати кондиціонер, щоб знизити температуру в оселі. У Марокко, де влітку часто панує сильна спека, використовують прості методи охолодження, які не потребують великих витрат електроенергії.
Один із головних принципів такого підходу — правильно використовувати вікна, штори та жалюзі. Детальніше про це написали у виданні Оk Diario.
У найспекотніший час дня, приблизно з 12:00 до 17:00, радять тримати вікна зачиненими, а штори або жалюзі опущеними, щоб не впускати гаряче повітря та сонячне тепло. Коли температура на вулиці знижується, вікна краще відкрити, щоб впустити прохолоду.
Ще один ефективний спосіб — створити протяг. Для цього потрібно відкрити вікна з різних боків будинку або кімнати, щоб повітря могло вільно циркулювати. Це допомагає швидше вивести накопичене тепло.
Також важливо правильно користуватися вентиляторами. Вони не охолоджують повітря, як кондиціонер, але допомагають створити відчуття прохолоди завдяки руху повітря.
У спеку фахівці радять звернути увагу й на домашній текстиль. Легкі бавовняні або лляні тканини замість щільних штор, покривал і ковдр менше затримують тепло.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про старий спосіб боротьби зі спекою, яким користувалися ще наші бабусі.