Кондиціонер можна не вмикати: африканці знають секрет прохолоди навіть у +40

Ці прості поради може виконати кожен

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У спекотні дні не обов’язково одразу вмикати кондиціонер, щоб знизити температуру в оселі. У Марокко, де влітку часто панує сильна спека, використовують прості методи охолодження, які не потребують великих витрат електроенергії.

Один із головних принципів такого підходу — правильно використовувати вікна, штори та жалюзі. Детальніше про це написали у виданні Оk Diario.

У найспекотніший час дня, приблизно з 12:00 до 17:00, радять тримати вікна зачиненими, а штори або жалюзі опущеними, щоб не впускати гаряче повітря та сонячне тепло. Коли температура на вулиці знижується, вікна краще відкрити, щоб впустити прохолоду.

Ще один ефективний спосіб — створити протяг. Для цього потрібно відкрити вікна з різних боків будинку або кімнати, щоб повітря могло вільно циркулювати. Це допомагає швидше вивести накопичене тепло.

Спекотно вдома. Фото: ТСН

Також важливо правильно користуватися вентиляторами. Вони не охолоджують повітря, як кондиціонер, але допомагають створити відчуття прохолоди завдяки руху повітря.

У спеку фахівці радять звернути увагу й на домашній текстиль. Легкі бавовняні або лляні тканини замість щільних штор, покривал і ковдр менше затримують тепло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про старий спосіб боротьби зі спекою, яким користувалися ще наші бабусі.