Кондиционер можно не включать: африканцы знают секрет прохлады даже в +40
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Эти простые советы может выполнить каждый
В жаркие дни не обязательно сразу включать кондиционер, чтобы снизить температуру в доме. В Марокко, где летом часто царит сильная жара, используют простые методы охлаждения, не требующие больших затрат электроэнергии.
Один из главных принципов такого подхода – правильно использовать окна, шторы и жалюзи. Детальнее об этом написали в издании Оk Diario.
В самое жаркое время дня, примерно с 12.00 до 17.00, советуют держать окна закрытыми, а шторы или жалюзи опущенными, чтобы не впускать горячий воздух и солнечное тепло. Когда температура на улице снижается, окна лучше открыть, чтобы впустить прохладу.
Еще один эффективный способ – создать сквозняк. Для этого нужно открыть окна с разных сторон дома или комнаты, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Это помогает быстрее вывести накопившееся тепло.
Также важно правильно пользоваться вентиляторами. Они не охлаждают воздух как кондиционер, но помогают создать ощущение прохлады благодаря движению воздуха.
В жару специалисты советуют обратить внимание и на домашний текстиль. Легкие хлопчатобумажные или льняные ткани вместо плотных штор, покрывал и одеял меньше задерживают тепло.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о старом способе борьбы с жарой, которым пользовались еще наши бабушки.