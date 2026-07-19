Кондиционер можно не включать: африканцы знают секрет прохлады даже в +40

Эти простые советы может выполнить каждый

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В жаркие дни не обязательно сразу включать кондиционер, чтобы снизить температуру в доме. В Марокко, где летом часто царит сильная жара, используют простые методы охлаждения, не требующие больших затрат электроэнергии.

Один из главных принципов такого подхода – правильно использовать окна, шторы и жалюзи. Детальнее об этом написали в издании Оk Diario.

В самое жаркое время дня, примерно с 12.00 до 17.00, советуют держать окна закрытыми, а шторы или жалюзи опущенными, чтобы не впускать горячий воздух и солнечное тепло. Когда температура на улице снижается, окна лучше открыть, чтобы впустить прохладу.

Еще один эффективный способ – создать сквозняк. Для этого нужно открыть окна с разных сторон дома или комнаты, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Это помогает быстрее вывести накопившееся тепло.

Жарко дома. Фото: ТСН

Также важно правильно пользоваться вентиляторами. Они не охлаждают воздух как кондиционер, но помогают создать ощущение прохлады благодаря движению воздуха.

В жару специалисты советуют обратить внимание и на домашний текстиль. Легкие хлопчатобумажные или льняные ткани вместо плотных штор, покрывал и одеял меньше задерживают тепло.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о старом способе борьбы с жарой, которым пользовались еще наши бабушки.