Вентилятор охолоджуватиме краще: три поради, які допоможуть легше пережити спеку

Вентилятор працюватиме по-іншому

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Вентилятор може працювати значно ефективніше, якщо використовувати його правильно. Деякі прості хитрощі допомагають зробити повітря в кімнаті прохолоднішим.

З цими порадами навіть можна трохи знизити температуру без кондиціонера. Про них написали в Оk Diario..

Один із найпоширеніших способів — злегка зволожити повітря поруч із вентилятором. Для цього можна розпилити трохи води в кімнаті або повісити позаду вентилятора вологий рушник, не допускаючи його контакту з лопатями чи електричними елементами. Під час випаровування вода поглинає частину тепла, а вентилятор розносить прохолодніше повітря по кімнаті.

Як підвищити ефективність кондиціонера. Фото: waynepricehvac

Ще одна порада — уночі поставити вентилятор біля відкритого вікна так, щоб він затягував прохолодніше повітря з вулиці. Це допомагає швидше позбутися гарячого повітря, яке накопичилося за день.

У мережі також популярний спосіб із мискою льоду та крупної солі. Ємність ставлять перед вентилятором, а сіль стримує танення льоду, завдяки чому він довше поглинає тепло з навколишнього середовища. Для кращого ефекту радять використовувати металеву миску та великі кубики льоду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодитись у спеку без кондиціонера — секрет прохолоди від африканців.