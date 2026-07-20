Цього ніколи не побачите в магазинах "АТБ": які речі заборонено носити працівникам

Працівники носитимуть форму навіть у +30 градусів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Покупці щодня бачать працівників "АТБ" у магазинах, але мало хто замислюється, які правила щодо зовнішнього вигляду вони мають виконувати. Навіть у спеку співробітникам заборонено обирати деякі звичні літні речі для роботи.

У торговельній мережі діють внутрішні стандарти зовнішнього вигляду працівників, яких вони мають дотримуватися під час роботи. Про це йдеться у правилах "АТБ".

Згідно з ними, порушенням вважається спортивний одяг, майки та шорти. Також співробітникам заборонено приходити на зміну у спортивному чи пляжному взутті, зокрема у сандалях.

Який одяг заборонено носити працівникам "АТБ" під час роботи. Фото: robota.ua

Які ще є заборони

Окрім вимог до одягу, у "АТБ" встановили правила щодо зовнішнього вигляду. Працівникам не можна перебувати в торговельному залі у головних уборах, використовувати занадто яскравий вечірній макіяж або носити довгі нігті з помітним лаком чи малюнками.

Також заборонений надто відкритий або прозорий одяг. До списку входять блузки та сукні без рукавів чи на тонких бретельках, топи, речі з глибоким декольте, короткі спідниці та сукні, а також моделі з високими розрізами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна в "АТБ" пізніше занести гроші, якщо не вистачило при покупці.