Цього ніколи не побачите в магазинах "АТБ": які речі заборонено носити працівникам
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Працівники носитимуть форму навіть у +30 градусів
Покупці щодня бачать працівників "АТБ" у магазинах, але мало хто замислюється, які правила щодо зовнішнього вигляду вони мають виконувати. Навіть у спеку співробітникам заборонено обирати деякі звичні літні речі для роботи.
У торговельній мережі діють внутрішні стандарти зовнішнього вигляду працівників, яких вони мають дотримуватися під час роботи. Про це йдеться у правилах "АТБ".
Згідно з ними, порушенням вважається спортивний одяг, майки та шорти. Також співробітникам заборонено приходити на зміну у спортивному чи пляжному взутті, зокрема у сандалях.
Які ще є заборони
Окрім вимог до одягу, у "АТБ" встановили правила щодо зовнішнього вигляду. Працівникам не можна перебувати в торговельному залі у головних уборах, використовувати занадто яскравий вечірній макіяж або носити довгі нігті з помітним лаком чи малюнками.
Також заборонений надто відкритий або прозорий одяг. До списку входять блузки та сукні без рукавів чи на тонких бретельках, топи, речі з глибоким декольте, короткі спідниці та сукні, а також моделі з високими розрізами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна в "АТБ" пізніше занести гроші, якщо не вистачило при покупці.